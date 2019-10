Izba Gmin podjęła decyzję w sprawie brexitu

Izba Gmin przyjęła w pierwszym głosowaniu ustawę o porozumieniu ws. wystąpienia z UE, jednak odrzuciła wniosek o zakończenie prac nad nią w ciągu trzech dni.

Zdjęcie Brytyjski premier Boris Johnson podczas parlamentarnej debaty nad ustawą o porozumieniu ws. wystąpienia z UE /UK PARLIAMENT / JESSICA TAYLOR /PAP/EPA

Brytyjska Izba Gmin poparła we wtorkowym pierwszym głosowaniu zgłoszony przez rząd Borisa Johnsona projekt ustawy o porozumieniu ws. wystąpienia z UE. To oznacza, że jeśli posłowie poprą też harmonogram prac nad ustawą, w środę trafi ona do prac w komisjach.

Reklama

Rządowy projekt poparło 329 posłów, przeciwnych było 299. Premier zapowiadał, że jeśli posłowie go odrzucą, rząd wycofa projekt i zażąda przedterminowych wyborów.

Mimo tej decyzji Izba Gmin odrzuciła wniosek o zakończenie w ciągu trzech dni prac nad ustawą o porozumieniu ws. wystąpienia z UE.

Ustawa o porozumieniu w sprawie wyjścia - nazwana w skrócie WAB - ma dać politycznym uzgodnieniom z UE, w wynegocjowanej przez rząd Johnsona umowie, prawnie obowiązującą moc, wpisując jej postanowienia do brytyjskiego prawa.