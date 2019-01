Brytyjska Izba Gmin zagłosowała we wtorek za poprawką wyrażającą poparcie dla umowy wyjścia z Unii Europejskiej, jeśli rządowi uda się zamienić kontrowersyjny mechanizm awaryjny dla Irlandii Płn. na nowy, alternatywny zapis.

Zdjęcie Theresa May /PARLIAMENTARY RECORDING UNIT HANDOUT MANDATORY CREDIT /PAP/EPA

Za poprawką, zgłoszoną przez posła Partii Konserwatywnej Grahama Brady'ego, zagłosowało 317 deputowanych, a przeciwko 301.



Wynik głosowania sprowadza się do przyznania szefowej rządu mandatu do podjęcia próby renegocjacji umowy wyjścia z UE, wyrażając co do zasady poparcie dla opuszczenia Wspólnoty z porozumieniem ws. warunków brexitu i deklaracją polityczną ws. przyszłej relacji ze Wspólnotą.



Wcześniej posłowie zagłosowali także za poprawką sygnalizującą sprzeciw parlamentu wobec bezumownego wyjścia z Unii Europejskiej. Wynik tego głosowania ma jednak wyłącznie wymiar symboliczny, bo nie proponuje alternatywnego postępowania. Za poprawką zagłosowało 318 posłów; przeciwko było 310 (różnica 8 głosów).



Posłowie odrzucili też dwie poprawki, które sugerowałyby podjęcie decyzji o opóźnieniu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, aby uniknąć bezumownego brexitu i związanych z tym zakłóceń.

Zdaniem ekspertów największe szanse na sukces miała propozycja zgłoszona przez laburzystowską posłankę i szefową parlamentarnej komisji ds. wewnętrznych Yvette Cooper.

Zaproponowała ona, że jeśli parlament nie poprze żadnego porozumienia do 26 lutego, to parlamentarzyści mogliby poinstruować szefową rządu, aby wystąpiła do UE z wnioskiem o przedłużenie procesu opuszczenia Wspólnoty nawet do dziewięciu miesięcy.

Posłowie odrzucili jednak ten zapis różnicą 23 głosów (321 przeciwko, 298 za).

Podobna zmiana postulowana przez inną posłankę Partii Pracy Rachel Reeves została odrzucona różnicą 32 głosów (322 przeciwko, 290 za).