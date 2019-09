Brytyjska Izba Lordów przyjęła w piątek bez poprawek ustawę mającą na celu zablokowanie wyjścia kraju z UE bez umowy, otwierając drogę do zmuszenia premiera Borisa Johnsona, by złożył wniosek o przedłużenie procesu brexitu do stycznia 2020 roku.

Zdjęcie Premier Boris Johnson /AFP

Zgodnie z zapisami dokumentu szef rządu będzie miał obowiązek poprosić o kolejną zmianę terminu opuszczenia Wspólnoty, jeśli parlament nie przyjmie do 19 października jakiejkolwiek wersji umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE.

W czwartek Johnson zapowiedział, że "prędzej wyzionie ducha", niż zgodzi się na opóźnienie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE.

Ustawa powinna wejść w życie w poniedziałek.