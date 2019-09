KE otrzymała z Londynu pakiet dokumentów w sprawie brexitu

Komisja Europejska potwierdziła w czwartek, że otrzymała z Londynu pakiet dokumentów w sprawie brexitu. Wcześniej wielokrotnie apelowała do Wielkiej Brytanii o przesłanie nowych propozycji dotyczących wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE, które przełamałyby impas.

"Otrzymaliśmy dokumenty z Wielkiej Brytanii. Dziś i jutro odbędą się rozmowy ze stroną brytyjską w sprawach dotyczących ceł, towarów oraz zasad sanitarnych i fitosanitarnych. Następnie odbędą się rozmowy na poziomie politycznym. Główny negocjator unijny ds. brexitu Michel Barnier spotka się w piątek ze Stephanem Barclayem" - powiedziała rzeczniczka KE Mina Andreewa.

Nie zdradziła jednak, czego dokładnie dotyczą dokumenty, które przesłał Brukseli Londyn. KE zamierza je przeanalizować.

Brak przełomu

Poniedziałkowe rozmowy w Luksemburgu przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem w sprawie brexitu nie przyniosły przełomu. Była to pierwsza bezpośrednia rozmowa Junckera z brytyjskim premierem, odkąd Johnson został w lipcu szefem rządu. Przywódcy spotkali się na roboczym lunchu w jednej z restauracji w stolicy Wielkiego Księstwa.

W komunikacie wydanym po spotkaniu KE przekazała, że jego celem było "podsumowanie toczących się rozmów technicznych między UE i Wielką Brytanią oraz omówienie kolejnych kroków".

"Przewodniczący Juncker przypomniał, że obowiązkiem Zjednoczonego Królestwa jest zaproponowanie rozwiązań prawnych zgodnych z umową o wyjściu Wielkiej Brytanii z UE. (...) Podkreślił ciągłą gotowość i otwartość Komisji na zbadanie, czy takie propozycje spełniają cele backstopu. Takie propozycje nie zostały jeszcze przedstawione" - poinformowano.

KE: "27-ka" pozostaje zjednoczona

Backstop to mechanizm mający na celu niedopuszczenie do powstania twardej granicy między Irlandią a Irlandią Północną. To główny problem braku porozumienia między Londynem a UE, a także między rządem Johnsona a częścią brytyjskich parlamentarzystów. Dotąd Izba Gmin trzykrotnie odrzuciła umowę wynegocjowaną w 2018 roku przez rząd poprzedniczki Johnsona, Theresy May.

KE podkreśliła, że jest gotowa do rozpoczęcia prac nad brexitem "przez całą dobę". "Październikowy szczyt Rady Europejskiej będzie ważnym etapem tego procesu. '27-ka' pozostaje zjednoczona" - wskazała w komunikacie.

Do brexitu pozostało mniej niż siedem tygodni. Ma on nastąpić 31 października.