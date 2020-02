Jest już projekt wytycznych do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie umowy o przyszłej współpracy. Propozycje przedstawiła Komisja Europejska. Unijne kraje pod koniec miesiąca je zatwierdzą, co pozwoli na rozpoczęcie negocjacji Brukseli z Londynem.

Za negocjacje będzie odpowiedzialny Michel Barnier, ten sam, który negocjował w imieniu Unii warunki wyjścia Wielkiej Brytanii, co nastąpiło w nocy z piątku na sobotę.

"To była ponura chwila i emocjonalna. Ale brexit to okazja do nowego startu w naszych relacjach. Propozycje dziś przedstawione przez Komisję zawierają zestaw dyrektyw negocjacyjnych z wielu dziedzin - współpracy gospodarczej, sądowej, spraw zagranicznych, bezpieczeństwa i obrony. Największy nacisk Unia kładzie na współpracę gospodarczą i podkreśla, że nie będzie mogła zaoferować dostępu do jednolitego rynku, zerowych taryf i limitów ekspertowych, jeśli Wielka Brytania nie zgodzi się na przyjęcie unijnych reguł. Im więcej będzie wspólnych standardów, tym większy dostęp Unia może zaoferować do rynku. Ale decyzja w tej sprawie należy do Wielkiej Brytanii" - powiedział Michel Barnier.

Dodał on, że poziom ambicji przyszłej unijno-brytyjskiej umowy o współpracy będzie zależał od tego, czy Londyn zechce być jak najbliżej, czy też jak najdalej od Europy.