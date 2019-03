Macron: Albo krótkie przedłużenie brexitu, albo bezumowne wyjście

Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział w czwartek tuż przed rozpoczęciem szczytu UE w Brukseli, że unijna "27" może zgodzić się na krótkie przedłużenie brexitu tylko w przypadku pozytywnego głosowania Izby Gmin nad umową o wyjściu.

Zdjęcie Emmanuel Macron /LUDOVIC MARIN /AFP

"Szanujemy decyzję Brytyjczyków, szanujemy to, co robi premier i parlament, ale musimy postawić sprawę jasno: możemy dyskutować i zgodzić się na przedłużenie, jeśli będzie ono techniczne i tylko w przypadku głosowania na 'tak' w sprawie porozumienia, które negocjowaliśmy dwa lata. W przypadku głosowania na 'nie' będzie to na pewno prowadziło wszystkich do bezumownego wyjścia" - powiedział dziennikarzom w Brukseli francuski przywódca.