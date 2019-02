Mateusz Morawiecki: Najważniejsze to uniknąć twardego brexitu

W piątek Mateusz Morawiecki rozmawiał telefonicznie z premier Wielkiej Brytanii, Theresą May.

Zdjęcie Theresa May i Mateusz Morawiecki /AFP

O rozmowie z May szef polskiego rządu poinformował na Twitterze. "W dzisiejszej rozmowie zapewniłem Premier Theresę May, że Polska opowiada się za takim rozwiązaniem ws. brexitu, które będzie dobre i dla UE, i dla Wielkiej Brytanii. Najważniejsze to uniknąć 'twardego Brexitu' i rozwiązać tę sprawę w oparciu o umowę przyjętą przez UE i Wielką Brytanię" - napisał.

Theresa May zapowiedziała na 27 lutego kolejną rundę głosowań nad niewiążącymi uchwałami dotyczącymi brexitu, dającymi posłom szansę na wyrażenie jasnej opinii na temat negocjacji z UE.

Gdyby rządowi nie udało się uzyskać żadnych ustępstw ze strony Wspólnoty, May musiałaby doprowadzić do kolejnego głosowania w parlamencie, w którym dokonano by wyboru między powrotem do wynegocjowanej umowy w sprawie brexitu - odrzuconej już raz przez posłów w połowie stycznia - a opuszczeniem Wspólnoty bez porozumienia.

Jeśli rząd nie uzyska w parlamencie poparcia dla porozumienia proponowanego przez May lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu o UE o północy z 29 na 30 marca.