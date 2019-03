May apeluje do Izby Gmin o poparcie umowy w sprawie brexitu

Brytyjska premier Theresa May wezwała w środę posłów zasiadających w Izbie Gmin do zrealizowania podjętej w referendum z 2016 r. decyzji o wyjściu z Unii Europejskiej. Oceniła, że opinia publiczna jest zmęczona przeciągającymi się dyskusjami o brexicie.

Zdjęcie Theresa May /CHRIS J. RATCLIFFE / POOL /PAP

Szefowa rządu powtórzyła także w orędziu telewizyjnym, że "nie jest gotowa opóźnić brexitu poza 30 czerwca".

Reklama

Przypomnijmy, że Theresa May zwróciła się w środę z wnioskiem do Brukseli o przełożenie brexitu z 29 marca na 30 czerwca. Jutro, pierwszego dnia unijnego szczytu, sytuację przeanalizują europejscy przywódcy.



Szef Rady Europejskiej Donald Tusk powiedział, że krótkie opóźnienie brexitu jest możliwe, ale warunkowe. Tym warunkiem jest przyjęcie umowy dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii w przyszłym tygodniu w brytyjskim parlamencie.

"Jesteście zmęczeni politycznymi gierkami"

"Jesteście zmęczeni tymi wewnętrznymi walkami, politycznymi gierkami, użyciem tajemnych procedur i tym, że posłowie nie mówią o niczym innym niż o brexicie, kiedy macie realne obawy dotyczące szkół dla swoich dzieci, publicznej służby zdrowia czy przestępstw popełnianych z użyciem noża. Chcecie, żeby ten etap się wreszcie skończył. Ja się z wami zgadzam i jestem po waszej stronie" - powiedziała w środę w orędziu May, zwracając się bezpośrednio do wyborców.

Drugie referendum wykluczone

Premier Wielkiej Brytanii wykluczyła możliwość zorganizowania drugiego referendum w sprawie opuszczenia Wspólnoty.

"Raz już wam zadaliśmy to pytanie i daliście nam swoją odpowiedź" - mówiła. "Teraz chcecie, żebyśmy się za to wzięli i jestem zdeterminowana, żeby to zrobić" - dodała.