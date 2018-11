Premier Wielkiej Brytanii Theresa May przyjedzie w środę do Brukseli, gdzie spotka się z szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude'em Junckerem - poinformował we wtorek rzecznik KE Margaritis Schinas.

Zdjęcie Theresa May /AFP

Spotkanie odbędzie się w kluczowym momencie dla obu stron, gdy UE przygotowuje się do zatwierdzenia wypracowanego ze stroną brytyjską porozumienia dotyczącego brexitu, a May szuka poparcia dla umowy w swoim kraju.