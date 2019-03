"Nie jest możliwe, by Unia Europejska zaoferowała Wielkiej Brytanii duże opóźnienie brexitu, ponieważ na maj są zaplanowane wybory do Parlamentu Europejskiego" - powiedział w niedzielę brytyjski minister handlu Liam Fox.

Zdjęcie Liam Fox /Stefan Wermuth /AFP

Polityk ocenił, że wciąż istnieje możliwość, by Wielka Brytania opuściła UE zgodnie z planem, czyli 29 marca. Dodał, że gdyby UE zaoferowała większe opóźnienie brexitu, to "byłby w szoku", gdyż w jego opinii "nie jest to możliwy rezultat".

Fox uważa, że byłoby "bardzo niefortunne", gdyby brytyjscy parlamentarzyści ostatecznie odrzucili porozumienie zawarte przez premier Theresę May z UE i opowiedzieli się za przedłużeniem procesu opisanego w artykule 50. traktatu unijnego i w efekcie za opóźnieniem brexitu.

"Ale jeśli nie mamy opcji, by zapewnić gładki brexit, to niech już tak będzie" - powiedział minister w wywiadzie dla BBC.

Premier May mówiła, że opóźnienie brexitu nie powinno trwać dłużej niż do końca czerwca.

W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowaną przez rząd i UE umowę w sprawie brexitu, po czym zwrócił się do rządu May, by ten skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dotyczącym granicy irlandzkiej. Strona unijna odrzuca możliwość wznowienia rozmów o porozumieniu, a zamiast tego oferuje dodatkowe zapisy w deklaracji politycznej.

Jeśli gabinet May nie uzyska w parlamencie poparcia dla umowy lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez porozumienia na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu UE o północy z 29 na 30 marca.