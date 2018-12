Morawiecki: Mamy nadzieję na bliską współpracę także po brexicie

Premier Mateusz Morawiecki podkreślił w przemówieniu w finansowym City of London, że Polska ma nadzieję na bliską współpracę nawet po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, podkreślając bliskość więzi biznesowych i handlowych między krajami.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki i premier Theresa May /LUKE MACGREGOR /PAP/EPA

Występując na przyjęciu z udziałem inwestorów, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora finansowego, Morawiecki ocenił, że Polska i Wielka Brytania znajdują się "na progu czegoś nowego" w relacjach dwustronnych, i zaznaczył, że liczy na wzmocnienie współpracy gospodarczej pomimo brexitu.



"Mamy nadzieję, że po tym, co się najprawdopodobniej wydarzy w nieodległej przyszłości, istnieje dobre życie. Wraz z premier (Wielkiej Brytanii Theresą) May i członkami jej rządu skupiamy się mocno nad tym, jak osiągnąć najlepszy możliwy rezultat po brexicie" - powiedział, podkreślając, że wypracowany projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej "może służyć jako podstawa dla ambitnej i bezprecedensowej" relacji Wspólnoty z państwem trzecim.

Szef rządu zaznaczył jednocześnie, że Polska znajduje się w wyjątkowej sytuacji w Europie, ciesząc się nieprzerwanym wzrostem gospodarczym przez trzecią kolejną dekadę i jednym z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej.

"Jest symboliczne, że (agencja) FTSE Russell przesunęła nas z grupy państw rozwijających się do państw rozwiniętych. Wiemy oczywiście, że to nie dzieje się w ciągu jednego dnia, ale bardzo doceniamy tę zmianę" - podkreślił, wskazując, że to także sygnał zaufania wobec Polski ze strony rynku finansowego.

"Jesteście jak najbardziej mile widziani"

Morawiecki żartował, że polski rząd ma "ambiwalentne" podejście do milionowej społeczności Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii, bo "chcielibyśmy ich z powrotem, w Polsce, ale jednocześnie wiemy, że to jest kwestia indywidualnych decyzji".

"Dziękujemy za gościnę, bo wiem, że czują się tutaj mile widziani" - powiedział, dodając, że w toku rozmów z brytyjskim rządem uzyskał polityczne gwarancje zabezpieczenia ich praw po wyjściu kraju z Unii Europejskiej.

"Dla tych z was, którzy chcą jednak wrócić do Polski - oczywiście, jesteście jak najbardziej mile widziani" - zapewnił.

Wcześniej, witając Morawieckiego w Guildhall, historycznym ratuszu City of London, honorowy burmistrz dzielnicy finansowej Londynu Peter Estlin przypomniał, że "to właśnie w tym pomieszczeniu Fryderyk Chopin zagrał swój ostatni koncert w 1848", dodając, że "ta historia pozostaje symbolem głębokiej sympatii i partnerstwa między naszymi narodami".

Estlin, który w latach 90. był zaangażowany w restrukturyzację polskiego systemu bankowości, zaznaczył także, że wspólne interesy Polski i City of London obejmują w szczególności obszary innowacji gospodarczej, w tym np. technologii finansowych.

"Będąc obaj bankierami, rozumiemy z premierem Morawieckim, jakie jest znaczenie kapitału i sektora finansowego - nie jako celu samego w sobie, ale czegoś, co wpływa na dobrobyt gospodarczy i rozwój społeczny" - powiedział.

Jednocześnie gospodarz spotkania zwrócił uwagę na rolę ponad 10 tys. Polaków zatrudnionych w City w sektorze finansowym, podkreślając, że jest im wdzięczny za ich wkład w rozwój gospodarczy brytyjskiej stolicy.

Hunt: Relacje z Polską coraz silniejsze

Brytyjski minister spraw zagranicznych Jeremy Hunt ocenił w czwartek, że relacja pomiędzy Wielką Brytanią a Polską "jest coraz silniejsza", i dodał, że rząd w Warszawie jest "kluczowym partnerem w trakcie trwających negocjacji w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej".

Hunt, cytowany w komunikacie prasowym po trzecich polsko-brytyjskich konsultacjach międzyrządowych, zaznaczył, że przedstawiciele obu rządów "wypracowali w czwartek postęp w szeregu kluczowych obszarach, w tym rozpoczynając prace nad wspólnymi konsultacjami w sprawie cyberbezpieczeństwa i Rosji na początku przyszłego roku".

Jak dodał, strony porozumiały się także w sprawie "konieczności podjęcia wspólnego wysiłku na rzecz reform, które są potrzebne do efektywnego wykorzystania NATO do odstraszania (prób naruszania międzynarodowego porządku)".

Hunt powiedział, że polsko-brytyjska współpraca jest przykładem "jednego z pierwszych i najbardziej znaczących partnerstw mających na celu ograniczenie wrogiej aktywności Rosji na kontynencie".

Zwrócił uwagę na walkę ze zorganizowaną przestępczością, wskazując np. na kroki, które obniżyły o jedną trzecią liczbę polskich ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii.

"Jesteśmy zdeterminowani, aby pogłębiać nasze partnerstwo w zakresie bezpieczeństwa i dbania o dobrobyt, a także rozwijać więzi pomiędzy naszymi społeczeństwami, także wybiegając czasowo poza brexit" - powiedział minister.

Główne tematy rozmów

Wcześniej premier Morawiecki oraz czołowi ministrowie jego rządu - spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, spraw wewnętrznych Joachim Brudziński, obrony Mariusz Błaszczak, przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz oraz wiceminister finansów Piotr Nowak - wzięli udział w trzecich polsko-brytyjskich konsultacjach międzyrządowych.

Po brytyjskiej stronie w rozmowach uczestniczyli premier May oraz ministrowie: spraw zagranicznych Jeremy Hunt, spraw wewnętrznych Sajid Javid, obrony Gavin Williamson, finansów Philip Hammond, a także ds. biznesu, energii i strategii przemysłowej Greg Clark.

Wśród głównych tematów rozmów były m.in. wyjście Wielkiej Brytanii z UE i prawa blisko milionowej mniejszości Polaków oraz przyszła współpraca w zakresie polityki obronnej i bezpieczeństwa, w szczególności w ramach struktur NATO. Przedstawiciele obu rządów podczas konsultacji rozmawiali także o współpracy gospodarczej, w tym rozwoju ponad 30 tys. polskich firm w Wielkiej Brytanii oraz o brytyjskich inwestycjach w Polsce.

Z Londynu Jakub Krupa