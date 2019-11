Nigel Farage poinformował w poniedziałek, że jego Partia Brexitu w wyznaczonych na 12 grudnia wyborach parlamentarnych nie wystawi kandydatów w 317 okręgach, w których w 2017 r. wygrali konserwatyści, wystartuje natomiast we wszystkich będących w posiadaniu Partii Pracy.

Zdjęcie Nigel Farage /AP Photo/Alastair Grant /East News

Deklaracja Farage'a oznacza radykalną zmianę strategii lidera Partii Brexitu.

Reklama

Jeszcze na początku listopada wzywał on premiera Borisa Johnsona, do porzucenia porozumienia uzgodnionego z Unią Europejską i zawarcia paktu na rzecz brexitu, grożąc w przeciwnym razie wystawieniem kandydatów we wszystkich wyborach, co bardzo utrudniłoby Partii Konserwatywnej odniesienie zwycięstwa. (PAP)