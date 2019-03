​Polski rząd zatwierdził program przygotowań do brexitu bez umowy

Rada Ministrów przyjęła we wtorek na wniosek MSZ uchwałę zatwierdzającą program przygotowań Polski do wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE bez umowy wyjścia - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Jak podano w komunikacie CIR, przygotowana z inicjatywy resortu dyplomacji uchwała przedstawia "rządowe inicjatywy legislacyjne, działania organizacyjne oraz informacyjno-pomocowe dla obywateli i przedsiębiorców w sytuacji bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE". Zaznaczono zarazem, że przygotowania na wypadek bezumownego brexitu "trwają od wielu miesięcy i są na zaawansowanym etapie".

CIR podkreśliło, że - w związku z politycznym zobowiązaniem premierów Mateusza Morawieckiego i Theresy May do zapewnienia ochrony praw Polaków w Wielkiej Brytanii - priorytetem rządu w ramach przygotowań do brexitu jest "udzielenie tożsamych gwarancji dla Brytyjczyków w Polsce". "Równoległym celem jest stworzenie rozwiązań pomostowych dla polskich przedsiębiorców i konsumentów pozwalających na płynne dostosowanie się do nowych warunków współpracy z partnerami brytyjskimi" - czytamy w komunikacie.

Co obejmuje program?

Częścią zatwierdzonego przez rząd programu są m.in. projekty ustaw dot. uregulowania pobytu Brytyjczyków w Polsce i gwarancji ich dostępu do rynku pracy, działalności gospodarczej i świadczeń społecznych.

Jak poinformowało CIR, w ramach przygotowań do bezumownego opuszczenia Unii przez Wielką Brytanię w budżecie państwa na 2019 r. utworzono rezerwę na pokrycie ewentualnego wzrostu polskiej składki członkowskiej w wysokości 1 mld 50 mln zł na wypadek ewentualnej luki w budżecie UE po brexicie.

"Polska administracja przygotowuje się również organizacyjnie do bezumownego brexitu" - podano w komunikacie. Jak doprecyzowano, trwa m.in. "kadrowe wzmacnianie" urzędów wojewódzkich i Urzędu ds. Cudzoziemców, które odpowiadają za rozpatrywanie wniosków o zezwolenia na pobyt. W celu zapewnienia sprawnej obsługi eksportu wzmacniana jest także - jak czytamy - Krajowa Administracja Skarbowa, w której "do zadań związanych bezpośrednio z brexitem zostało przeznaczonych ponad 400 etatów".

Trwają działania informacyjne

CIR podało, że "działaniom legislacyjnym i organizacyjnym towarzyszą prowadzone od wielu miesięcy działania informacyjne, prowadzone przez ministerstwa i urzędy centralne".

"Organizowane są cykliczne spotkania z przedsiębiorcami. Na stronach internetowych polskiej administracji udostępniane są materiały wskazujące na skutki bezumownego brexitu i zawierające porady, jak się przed nimi zabezpieczyć. MSZ i MPiT prowadzą punkty kontaktowe, na które można zadawać pytania dotyczace brexitu" - wyliczono w komunikacie.

Ponadto - jak zaznaczono - MSWiA we współpracy z Urzędem ds. Cudzoziemców planują "kampanię informacyjną wśród Brytyjczyków w Polsce na temat uregulowania ich statusu po brexicie". Z kolei działania informacyjne skierowane do Polaków na Wyspach - podkreśliło CIR - prowadzone są przez polską ambasadę w Londynie i placówki konsularne we współpracy z administracją brytyjską i Komisją Europejską.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Brytyjczycy odrzucili umowę

W połowie stycznia brytyjski parlament odrzucił wynegocjowaną przez rząd i UE umowę w sprawie brexitu, po czym zwrócił się do rządu premier May, by ten skłonił stronę unijną do wprowadzenia zmian w kontrowersyjnym mechanizmie awaryjnym dotyczącym granicy irlandzkiej. Strona unijna odrzuca możliwość wznowienia rozmów o porozumieniu, a zamiast tego oferuje dodatkowe zapisy w deklaracji politycznej.

Jeśli gabinet May nie uzyska w parlamencie poparcia dla umowy lub alternatywnego rozwiązania, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez porozumienia na mocy procedury opisanej w art. 50 traktatu UE o północy z 29 na 30 marca.