Brytyjska premier Theresa May potwierdziła w poniedziałek, że rząd zdecydował o przełożeniu planowanego na wtorek głosowania nad projektem umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Zapowiedziała próbę dalszych dyskusji na ten temat ze Wspólnotą.

Zdjęcie Premier Wielkiej Brytanii Theresa May /SIMON DAWSON /AFP

Do konsultacji z unijnymi liderami miałoby dojść przed czwartkowym szczytem Rady Europejskiej w Brukseli.Występując w Izbie Gmin, szefowa rządu przyznała, że gdyby obecna propozycja została poddana pod głosowanie, to zakończyłoby się ono "porażką (rządu) z wysoką różnicą głosów". May podkreśliła, że "słuchała bardzo uważnie tego, co było powiedziane w tej izbie i poza nią" na temat proponowanego porozumienia, w szczególności krytyki dotyczącej tzw. mechanizmu awaryjnego dotyczącego Irlandii Północnej.

Zgodnie z jego zapisami, w razie braku wynegocjowania innego rozwiązania Wielka Brytania byłaby zmuszona do pozostania w unii celnej z UE, a także istniałoby ryzyko konieczności wprowadzenia granic regulacyjnych między Wielką Brytanią a Irlandią Północną.

Premier zapewniła jednocześnie, że uważa, że przedstawiony projekt porozumienia jest najlepszym dostępnym dla posłów i realizuje zobowiązania złożone wobec wyborców w kampanii przed referendum w 2016 roku.

Dodała, że wciąż wierzy w możliwość uzyskania większości głosów, "jeśli otrzymamy dodatkowe zapewnienia dotyczące mechanizmu awaryjnego".

Informację o przełożeniu głosowania jako pierwszy podał serwis agencji Bloomberga, a następnie, powołując się na źródła wśród ministrów rządu May, doniesienia potwierdzili także nieoficjalnie dziennikarze telewizji publicznej BBC, Sky News i dziennika "The Telegraph".



Przełożenie głosowania "nieuprzejme wobec posłów"

Spiker Izby Gmin John Bercow ocenił w poniedziałek, że rządowa decyzja o przełożeniu głosowania ws. treści umowy wyjścia z UE jest "wielce nieuprzejma" wobec posłów. Zasugerował konieczność głosowania proceduralnego w tej sprawie.

Występując po oświadczeniu szefowej rządu Theresy May, Bercow powiedział, że "byłoby słusznym i oczywistym ruchem", by rząd spytał posłów o zgodę na odłożenie zaplanowanego na wtorek kluczowego głosowania poprzez oddzielne, proceduralne głosowanie w tej sprawie.Zgodnie z parlamentarnymi procedurami rząd może jednostronnie zdecydować o odwołaniu głosowania, ale Bercow - który przed objęciem funkcji był posłem rządzącej Partii Konserwatywnej - skrytykował rząd za podjęcie takiej decyzji, mówiąc, że świadczy ona o braku szacunku dla 164 posłów, którzy dotychczas brali udział w debacie nad tekstem porozumienia.Jak podkreślił, takie rozwiązanie byłoby "nieskończenie (bardziej) preferowane" od jednostronnych działań rządu.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską 29 marca 2019 roku.