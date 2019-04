Prezydent Gruzji: Brexit to dla nas szansa

- Wyjście Wielkiej Brytanii z UE to szansa dla Gruzji - powiedziała prezydent tego kaukaskiego kraju Salome Zurabiszwili, cytowana w piątek przez portal Echo Kawkaza. Zaznaczyła, że Gruzja chce "odnieść jak najwięcej korzyści" z tej sytuacji.

Zdjęcie Salome Zurabiszwili /AFP

W wywiadzie dla amerykańskiej agencji Bloomberg prezydent oświadczyła, że Gruzja obserwuje sytuację wokół brexitu "z powściągliwym optymizmem, by odnieść z niej jak najwięcej korzyści".

Reklama

"Jest logika w tym, że kraju, który niezmiennie kroczy w kierunku Europy i dąży do niej, nie można traktować gorzej, niż kraju, który stopniowo oddala się od Europy" - wskazała prezydent, która opowiada się za członkostwem Gruzji w UE i NATO.

Jak dodała urodzona w Paryżu Zurabiszwili, Gruzja próbuje wykorzystać to, co stanie się z brexitem, by otworzyć drzwi do UE. Wskazała, że prezydent Francji Emmanuel Macron popiera Europę "otwartą w równym stopniu dla wszystkich".

"Europa zawsze robiła postępy dzięki poważnym kryzysom" - podkreśliła Zurabiszwili.

Wybrana na prezydenta w listopadzie ubiegłego roku Zurabiszwili poinformowała, że latem w gruzińskim Batumi odbędzie się konferencja unijnych liderów, która, jej zdaniem, będzie "wspaniałą możliwością dla Gruzji, by przedstawić swoją wizję tego, dokąd zmierza".