Unijna "27" dała zielone światło dla umowy ws. brexitu. Przywódcy wezwali Komisję Europejską, Parlament Europejski i Radę UE do podjęcia koniecznych kroków, by zapewnić, że porozumienie będzie mogło wejść w życie 1 listopada 2019 roku.

Zdjęcie Impas w sprawie brexitu dobiegnie końca? /OLIVIER HOSLET /PAP/EPA

"Rada Europejska w formacie 27 zakończona. Konkluzje przyjęte" - napisał na Twitterze Preben Aamann, rzecznik prasowy szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska.

Tusk komentuje

"Porozumienie było możliwe, ponieważ jego nowa wersja została pozytywnie oceniona przez Irlandię" - powiedział w komentarzu "na gorąco" Donald Tusk.



"Porozumienie w sprawie brexitu jest bezpieczne dla obywateli UE" - dodał.

"W sprawie osiągniętego porozumienia dotyczącego brexitu piłka jest teraz po brytyjskiej stronie boiska" - zaznaczył. Jak ocenił, ważne jest to, że umowa pozwala uniknąć chaosu w procesie wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

"Teraz czekamy na głosowania w Parlamencie Europejskim i w brytyjskim parlamencie" - wskazał. Podkreślił jednak, że nie wie, jaki będzie wynik debaty ws. umowy w brytyjskim parlamencie.

Szef Rady Europejskiej zadeklarował też, że "jeśli Wielka Brytania zdecyduje pewnego dnia, żeby powrócić do UE, drzwi będą zawsze otwarte".

Morawiecki: Cieszę się

- Udało się wypracować konstruktywne rozwiązanie w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - powiedział dziennikarzom w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

- Doszliśmy do kompromisu. Mam głęboką nadzieję, że ten kryzys ratyfikacyjny, który trwa od roku zostanie przełamany, ale oczywiście to jest decyzja brytyjskiego parlamentu, który będzie głosować wkrótce nad tą nową formułą - dodał. Podkreślił także, że jest to również dla Polski korzystne porozumienie. - Polska zawsze namawiała do kompromisu, żeby obie strony przynajmniej trochę ustąpiły. Dzisiaj mamy rozwiązanie akceptowalne dla każdej ze stron. A jednocześnie takie, które daje nam poprzez umowę wyjścia gwarancję w kilku podstawowych obszarach - powiedział Morawiecki.

Rozliczenia finansowe i perspektywa unijna, która dzisiaj wiąże się z realizacją wielu projektów są - jak tłumaczył szef polskiego rządu - niezagrożone. - Udział finansowy Wielkiej Brytanii w realizacji tych projektów będzie utrzymany do końca tej perspektywy, a nawet dłużej w związku ze specyfiką realizacji projektów N+2 czy N+3. Dajemy sobie czas na wypracowanie odpowiedniej umowy handlowej. Wielka Brytania jest dla nas bardzo ważnym partnerem handlowym i dzięki kompromisowi będziemy mogli zaoferować obywatelom, przedsiębiorcom jak najlepsze warunki handlowe, gospodarcze, inwestycyjne i biznesowe - dodał.

Przypomniał także, zagwarantowane i dotrzymane będą wszelkie warunki życia, prawa nabyte polskich obywateli w Wielkiej Brytanii i na zasadzie wzajemności brytyjskich obywateli w Polsce - informuje z Brukseli korespondent Interii Bartosz Bednarz.