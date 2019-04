Przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej zgodzili się na odroczenie brexitu do 31 października z przeglądem pod koniec czerwca - donoszą unijne źródła. Propozycja UE27 jest teraz dyskutowana z brytyjską premier.

Zdjęcie Unijni przywódcy przed rozpoczęciem szczytu Rady Europejskiej /AFP

Wypracowanie kompromisu trwało około siedmiu godzin. Informację o zgodzie w sprawie odroczenia brexitu potwierdził już na Twitterze Donald Tusk. Nie podał jednak daty, co do której porozumieli się liderzy.



Reklama

Premier Malty Joseph Muscat napisał z kolei, że odroczenie brexitu do 31 października jest rozsądne, ponieważ daje Wielkiej Brytanii wystarczająco dużo czasu, do wybrania własnej drogi. Przegląd w czerwcu pozwoli natomiast Radzie Europejskiej oszacować sytuację.

Przegląd w czerwcu miałby dotyczyć tego, czy Wielka Brytania wypełnia nałożone przez UE27 warunki odroczenia brexitu. Między innymi chodzi o przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Jednym z pierwszych elementów szczytu było spotkanie Theresy May z przywódcami UE27. Brytyjska premier miała zaprezentować swoją propozycję i uzasadnić odroczenie brexitu oraz przedstawić jasną drogę do jego zrealizowania. Jak donosili unijni dyplomaci, nie zrobiła jednak dobrego wrażenia. May nie przedstawiła m.in. jasnej "mapy drogowej". Wydawała się jednak pewna pozytywnego wyniku negocjacji z opozycją.

Największym przeciwnikiem długiego odroczenia brexitu była Francja. Emmanuel Macron przekonywał, że Wielka Brytania powinna wyjść z UE przed 30 czerwca, nie później. To francuski prezydent najdłużej blokował konsensus. Unijne źródła donoszą, że "uparty" Macron stracił w oczach pozostałych przywódców.

Przed szczytem Wielka Brytania wnioskowała o odroczenie brexitu do 30 czerwca.