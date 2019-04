Premier Wielkiej Brytanii Theresa May w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska proponuje odłożenie brexitu do 30 czerwca br. - poinformował Reuters.

Zdjęcie Theresa May /JACK TAYLOR /Getty Images

Gdyby brytyjski parlament zdołał ratyfikować umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z UE przed 30 czerwca, to brexit nastąpiłby wcześniej - zastrzegła May.

Szefowa brytyjskiego rządu poinformowała też Tuska, że Wielka Brytania poczyni przygotowania do przeprowadzenia wyborów europejskich.

Zaakcentowała, że jej rząd pragnie ratyfikacji umowy wyjścia przed 23 maja br., co oznaczałoby, że Wielka Brytania nie weźmie już udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego, "ale będzie kontynuował odpowiedzialne przygotowania do przeprowadzenia tych wyborów, gdyby okazało się że jest to niemożliwe".