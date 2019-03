Szef MSZ Irlandii: May pojedzie do Strasburga finalizować negocjacje

Irlandzki minister spraw zagranicznych Simon Coveney ujawnił w poniedziałek, że brytyjska premier Theresa May pojedzie do Strasburga, by podjąć próbę zamknięcia negocjacji ws. wyjścia kraju z UE. Przyznał jednak, że obie strony wciąż napotykają "przeszkody".

Zdjęcie Irlandzki minister spraw zagranicznych Simon Coveney /AFP

Wcześniej nieoficjalne informacje o możliwym wyjeździe May do Strasburga, gdzie w tym tygodniu obraduje Parlament Europejski, a we wtorek odbędzie się posiedzenie Komisji Europejskiej, podały także telewizje: brytyjska BBC i irlandzka RTE. Zarówno Downing Street, jak i Komisja Europejska nie potwierdziły na razie tych doniesień.

Reklama

Coveney, który jest zarazem wicepremierem w rządzie Leo Varadkara, powiedział, że rozmowy w sprawie brexitu wciąż "trwają", ale wyraził jednocześnie swoją frustrację, wynikającą z opóźnień w tym procesie.

"Wielu miało nadzieję, że na tym etapie będziemy mieli pewną jasność, szczególnie przed jutrzejszymi głosowaniami (w Izbie Gmin nad projektem umowy wyjścia z UE - PAP), ale tak wciąż się jeszcze nie stało" - powiedział.

Szef irlandzkiego MSZ dodał, że "nie sądzi, aby pomocne było szczegółowe omawianie przeszkód" na drodze do osiągnięcia porozumienia, ale jak podkreślił, "jest oczywiste, że nie możemy wprowadzić zmian w tekście (umowy), jednak chcemy być pomocni, jeśli chodzi o zagwarantowanie jasności i zapewnienie (Wielkiej Brytanii), że mechanizm awaryjny (ang. backstop) byłby jedynie tymczasowy".

Głosowanie we wtorek

Według rządowego planu parlamentarzyści mieli zagłosować ponownie nad tekstem porozumienia z UE w najbliższy wtorek. Gdyby nie poparli porozumienia, dzień później głosowaliby nad tym, czy Wielka Brytania powinna zdecydować się na wyjście z UE bez umowy. W razie porażki również takiego wniosku, kolejnego dnia, tzn. w czwartek, otrzymaliby szansę na poinstruowanie rządu, aby przedłużyć proces opisany w artykule 50. traktatu UE i w efekcie opóźnić brexit.

W połowie stycznia Izba Gmin zagłosowała przeciwko proponowanemu przez rząd May projektowi umowy dotyczącej brexitu. Przeciwko propozycji głosowało 432 posłów przy zaledwie 202 głosach poparcia. To była najwyższa porażka urzędującego premiera w historii brytyjskiego parlamentaryzmu.

Jeśli parlament nie poprze proponowanego przez rząd porozumienia lub opóźnienia brexitu, Wielka Brytania automatycznie opuści Wspólnotę bez umowy o północy z 29 na 30 marca.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)