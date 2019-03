Opóźnienie brexitu będzie możliwe, jednak nie później niż do 18 kwietnia, ponieważ to ostatni dzień dla Wielkiej Brytanii na ewentualną organizację wyborów do Parlamentu Europejskiego - mówił na konferencji prasowej w czwartek szef PE Antonio Tajani.

Tajani podkreślił, że w kwestii brexitu dla PE priorytetem jest zapewnienie praw obywateli UE na Wyspach Brytyjskich i Brytyjczyków mieszkających w krajach UE. Zaznaczył, że rekomendował opóźnienie brexitu, ale nie później niż do 18 kwietnia.

"18 kwietnia to ostatni dzień dla Wielkiej Brytanii, żeby ewentualnie zorganizować wybory do Parlamentu Europejskiego" - mówił Tajani.

Dla PE - jak dodał - najbardziej właściwa byłaby akceptacja w przyszłym tygodniu przez brytyjski parlament umowy wynegocjowanej między UE a Wielką Brytanią. "W innym wypadku opóźnianie brexitu nie ma sensu" - ocenił szef PE.

Tajani mówił również, że w rozmowie z unijnymi liderami zadeklarował, że PE jest gotów zorganizować nadzwyczajne, dodatkowe posiedzenie w maju. Dotychczas nie zaplanowano żadnego posiedzenia PE w tym miesiącu.

May zwróciła się do Tuska

Premier May w środę we wniosku do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska poprosiła o wydłużenie procesu wyjścia swego kraju z UE do 30 czerwca. W wydanym oświadczeniu Tusk ocenił, że krótkie opóźnienie brexitu jest możliwe pod warunkiem, że Izba Gmin zaaprobuje wynegocjowane przez rząd porozumienie z UE. Głosowanie to ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

May w czwartek mówiła w belgijskiej stolicy, że osobiście żałuje, że musi dojść do krótkiego przedłużenia brexitu, ale dałoby to parlamentowi czas na podjęcie decyzji ws. poparcia wynegocjowanej przez nią umowy.

"Musimy się z tego wywiązać"

Jak przekonywała, teraz najważniejsze jest wykonanie decyzji wynikającej z głosowania Brytyjczyków w referendum w 2016 roku. "Musimy się z tego wywiązać, jesteśmy prawie trzy lata od głosowania. Teraz jest czas dla parlamentu, żeby zdecydować. Krótkie przedłużenie (brexitu - PAP) daje możliwość opuszczenia UE i wykonania woli wynikającej z referendum" - oświadczyła May.

Szefowie państw i rządów jednogłośnie mówili, że nie może być mowy o zmianie wynegocjowanej umowy. Ponadto jednym z istotnych problemów jest organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w UE w dniach 23-26 maja, tymczasem May proponuje przedłużenie wychodzenia do końca czerwca.

