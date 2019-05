Oczekuje się, że premier Wielkiej Brytanii w piątek ogłosi rezygnację z urzędu po tym, jak doszło do "buntu w rządzie w związku z jej planem w sprawie brexitu" - informuje brytyjski dziennik "Times", nie podając źródła tej informacji.

Zdjęcie Theresa May /AFP

May pozostanie na stanowisku do czasu wyłonienia swego następcy. Jej następca zostanie wskazany w dwuetapowym procesie. Dwóch ostatnich kandydatów zawalczy o głosy 125 tys. członków Partii Konserwatywnej - podał "Times".

Reklama

Wynegocjowana przez May umowa wyjścia z Unii Europejskiej została już trzykrotnie odrzucona przez Izbę Gmin.

We wtorek brytyjska premier przedstawiła kolejną kompromisową propozycję projektu ustawy o wyjściu z UE, ostrzegając jednocześnie, że posłowie głosujący w przyszłym tygodniu przeciwko tej ustawie opowiedzieliby się za - jak to ujęła - "zatrzymaniem brexitu".

Nowa propozycja zawiera łącznie 10 ustępstw, które były postulowane w ostatnich miesiącach przez krytyków dotychczasowych ram prawnych w sprawie brexitu, zarówno po stronie rządzącej Partii Konserwatywnej, jak i opozycyjnej Partii Pracy.

Pierwsze reakcje były jednak wyraźnie negatywne, co powoduje, że wątpliwe jest, by May zdołała uzyskać większość w Izbie Gmin.

Wielka Brytania powinna opuścić Unię Europejską najpóźniej 31 października br.