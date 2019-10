Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył we wtorek, że UE27 formalnie zaakceptowała opóźnienie brexitu do końca stycznia 2020 roku. Zaznaczył, że to przedłużenie "może być ostatnie".

Zdjęcie Donald Tusk /GEOFFROY VAN DER HASSELT /AFP

"Do moich brytyjskich przyjaciół: UE27 formalnie zaakceptowała przedłużenie. Może być ono ostatnie. Proszę, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej" - napisał Tusk na Twitterze.

"Chcę też pożegnać się z wami, jako że moja misja dobiega końca. Będę trzymał za was kciuki" - dodał szef RE, którego kadencja wygasa z końcem listopada.