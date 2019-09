"Pokaż nam plan dotyczący brexitu w ciągu 12 dni, albo 'to koniec'" - takie ultimatum, jak podaje "The Independent", postawili unijny przywódcy premierowi Wielkiej Brytanii Borisowi Johnsonowi.

W środę wieczorem na spotkaniu w Paryżu przywódcy UE dali premierowi Wielkiej Brytanii czas do końca września na przedstawienie nowego planu dotyczącego brexitu. Jeśli tego nie zrobi, stanie w obliczu braku porozumienia - informuje "The Independent".



Nowy termin pojawił się po tym, jak unijny negocjator ds. brexitu Michel Barnier, zwrócił się do Johnsona, aby ten przestał "udawać" negocjatora.



Według "The Independent", unijni urzędnicy są zaniepokojeni tym, że Johnson marnuje ich czas i przeciąga rozmowy bez przedstawiania propozycji, być może z myślą o nadchodzących wyborach.



Na spotkaniu najostrzejsze stanowisko w sprawie Wielkiej Brytanii zajął prezydent Francji Emmanuel Macron.