Brytyjska Izba Gmin poparła w poniedziałek (14 września) wieczorem w pierwszym głosowaniu budzący kontrowersje projekt ustawy o brytyjskim rynku wewnętrznym, co oznacza, że może zostać on skierowany do dalszych prac w komisjach.

Zdjęcie Brytyjski premier Boris Johnson w Izbie Gmin /JESSICA TAYLOR / UK PARLIAMENT HANDOUT /PAP/EPA

Za projektem ustawy zagłosowało 340 posłów, przeciwnych mu było 263.

Reklama

Podczas następnego etapu ścieżki legislacyjnej, który zacznie się we wtorek i zaplanowany jest do kolejnego wtorku, 22 września, posłowie mogą zgłaszać poprawki do projektu ustawy.