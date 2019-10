Wielka Brytania jest gotowa do zmiany stanowiska w sprawie przyszłości granicy irlandzkiej, dlatego w Brukseli rozpoczęły się intensywne negocjacje z Unią Europejską.

Zdjęcie Boris Johnson /AP/Associated Press /East News

Do tej pory utrzymywał się impas w rozmowach, a do planowanego brexitu pozostały niecałe 3 tygodnie.



Reklama

Spory wywołuje uregulowanie sytuacji na granicy między Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Bruksela chce gwarancji, że po brexicie nie będzie kontroli na Zielonej Wyspie, dlatego zaproponowała, by Zjednoczone Królestwo pozostało w unii celnej.



Ten zapis odrzucił rząd w Londynie, bo uniemożliwi on Wielkiej Brytanii zawieranie umów handlowych z resztą świata. Teraz, jak mówią dyplomaci w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecka, pojawiło się światło w tunelu.



Wielka Brytania przyznała, że żadne rozwiązanie dotyczące kwestii irlandzkiej nie może podważyć jedności gospodarczej Zielonej Wyspy i nie może być tam granicy celnej.



To daje optymizm do dalszych rozmów - powiedział jeden z unijnych dyplomatów.



Inny dodał, że w praktyce propozycja brytyjska sprowadza się do tego, że Unia Europejska i Wielka Brytania będą jednym obszarem celnym, ale z zachowaniem odrębności jeśli chodzi o politykę handlową.



I formalnie Irlandia Północna byłaby w tym samym reżimie celnym, co Wielka Brytania, ale w praktyce nie byłaby w jurysdykcji celnej Zjednoczonego Królestwa, bo kontrole byłyby na granicy morskiej, to znaczy w portach brytyjskich. "Ale diabeł tkwi w szczegółach i zobaczymy w poniedziałek, czy te rozmowy mogą doprowadzić do przełomu" - powiedział jeden z dyplomatów.



Czasu jest mało, bo pod koniec przyszłego tygodnia odbywa się unijny szczyt, który miałby ustalenia zatwierdzić. Jeśli obie strony nie zdążą, a będzie nadzieja na kompromis, wtedy - jak usłyszała brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka - możliwy jest nadzwyczajny szczyt pod koniec miesiąca.