​Rozpoczyna się wyścig o fotel premiera Wielkiej Brytanii. Przyszły premier będzie musiał zmierzyć się z problemem brexitu. Kandydaci zapowiadają różne rozwiązania.

Zdjęcie Kto zastąpi Theresę May? /DANIEL LEAL-OLIVAS /AFP

"Jedyny sposób na uniknięcie przyspieszonych wyborów do parlamentu, to podpisanie umowy brexitowej z Unią Europejską" - mówi Jeremy Hunt minister spraw zagranicznych w rządzie Theresy May.

Michael Gove, minister środowiska, jest skłonny opóźnić brexit o kilka dni lub tygodni, jeżeli Wielka Brytania będzie bliska podpisania umowy wyjściowej z Unią Europejską. Termin brexitu obecnie jest wyznaczony na 31 października. Gove zastrzegły przy tym, że nie pozwoli, aby odłożyć brexit na 2020 r.



Sajid Javid, minister spraw wewnętrznych w gabinecie Theresy May, proponuje pokrycie kosztów przywrócenia granicy z Irlandią. Jego zdaniem, odblokuje to rozmowy z Unią Europejską w sprawie umowy wyjściowej.



O fotel premiera Wielkiej Brytanii ubiega się jedenastu kandydatów. Zwycięzcę poznamy w połowie lipca.