Brytyjska premier Theresa May zadeklarowała partyjnym koleżankom i kolegom gotowość do ustąpienia ze stanowiska. Na jej stanowisko jest już kolejka chętnych. Theresa May powiedziała, że ustąpi, jeśli umowa rozwodowa z UE zostanie przyjęta. Jednak ma zostać zmuszona do dymisji niezależnie od rozstrzygnięcia