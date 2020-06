Arktyce grożą "pożary zombie". Sprzyjają im upały, a termometry w regionie już pokazują 35 stopni

Eksperci ostrzegają przed "pożarami zombie" w Arktyce. Obawiają się jeszcze większej skali pożarów niż rok wcześniej. Sytuacji nie sprzyja fala upałów, która dotyka region: w ostatnich dniach termometry dobijały tam nawet do 35 kresek.

Zdjęcie "Pożarami zombie" naukowcy określają takie kataklizmy, które przetrwały zimę / Olexey Nikonchuk /123RF/PICSEL

"Pożarami zombie" naukowcy określają takie kataklizmy, które przetrwały zimę, tląc się pod powierzchnią śniegu, by następnie wybuchnąć z pełną mocną, gdy warunki będą sprzyjać rozprzestrzenianiu się ognia. W związku z falą upałów, która dotyka dziś szczególnie syberyjską część regionu, wśród ekspertów pojawiają się obawy dotyczące prognoz na lato. Szczególnie jeśli potwierdzą się podejrzenia o pojawiających się “pożarach zombie".

"Jeśli tak jest, to w pewnych warunkach środowiskowych możemy zobaczyć skumulowany efekt tego, jak wyglądał zeszłoroczny sezon pożarowy w Arktyce. Wpłynie on na nadchodzący sezon i może doprowadzić do ponownego wybuchu pożarów na dużą skalę - powiedział Mark Parrington, ekspert ds. pożarów w unijnym obserwatorium Copernicus.

W wydanym kilka dni temu komunikacie Copernicus zwraca uwagę na wyjątkowo ciepły rok w syberyjskiej części Arktyki. “W Rosji odnotowano właśnie najcieplejszą zimę" - wyjaśnia Freja Vamborg z obserwatorium C3S (Copernicus Climate Change Service).



“Patrząc wstecz na miniony rok, średnie temperatury w środkowej i północnej Syberii były szczególnie anormalne w porównaniu z resztą świata. Głównie dlatego, że kwiecień, luty i styczeń były tam miesiącami znacznie cieplejszymi niż średnia" - podkreśla naukowczyni.

Jak podaje amerykański "The National Post", strażnicy przyrody na Alasce odnotowali od 2005 roku 35 pożarów rozpoczętych od ognia, który przezimował głęboko w torfowiskach.

Przypomnijmy: Ubiegły rok wyróżniał się “bezprecedensową" - jak określili to meteorolodzy - skalą pożarów w Arktyce.

Poza samym niebezpieczeństwem w regionie, zjawisko jest także niekorzystne w kontekście zmian klimatu. Żywioł może doprowadzić do uwalniania gazów cieplarnianych, skumulowanych w arktycznej glebie.

Czytaj: SmogLab

Sebastian Medoń, www.smoglab.pl