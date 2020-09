Greenpeace o deklaracji Chin: To klimatyczny news roku

Chiny składają światu obietnicę. Państwo Środka zapowiada zdecydowane przyspieszenie działań na rzecz ochrony klimatu i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2060 roku. - Wydaje się, że możemy mówić o informacji roku w ochronie klimatu. Deklaracja chińskiego rządu daje światowej polityce klimatycznej bardzo potrzebną nową energię - skomentował zapowiedź Marek Józefiak z Greenpeace Polska.

Zdjęcie Chiny to największy emitent gazów cieplarnianych na świecie /AFP

Informacje o planach Chin dotyczących klimatu sekretarz generalny Komunistycznej Partii Chin Xi Jinping złożył na zgromadzeniu ogólnym ONZ. Zapowiedział przede wszystkim, że Chiny zamierzają osiągnąć neutralność klimatyczną przed 2060 rokiem.

Obecnie Chiny są największym światowym producentem gazów cieplarnianych - odpowiadają za około 28 proc. globalnej emisji. Szczyt emisji gazów cieplarnianych przez Chiny ma przypaść w następnej dekadzie.

Wezwanie do "zielonego ożywienia"

Chiński przywódca zapowiedział, że "Chiny zwiększą swój planowany na szczeblu krajowym wkład (w ramach porozumienia klimatycznego z Paryża - red.) poprzez przyjęcie bardziej energicznej polityki i środków". Przewodniczący ChRL Xi Jinping wzywał również do "zielonego ożywienia" po pandemii koronawirusa.

Thom Woodroofe, ekspert klimatyczny i starszy doradca w Asia Society uznał zapowiedź Xi o osiągnięciu neutralności węglowej przed 2060 rokiem, jako "zmieniającą sytuację". - Po raz pierwszy w historii Chiny mają teraz wyraźną, długoterminową ścieżkę dekarbonizacji - zauważył Woodroofe w rozmowie z dziennikiem "The Guardian".

"Znaczące zapowiedzi" - skomentował na Twitterze LiShuo z Greenpeace East Asia deklaracje przewodniczącego ChRL.

"W jakim świetle stawia to rząd Morawieckiego"

Deklarację chińskiego przywódcy skomentował również Greenpeace Polska. - Wydaje się, że możemy mówić o informacji roku w ochronie klimatu. Deklaracja chińskiego rządu daje światowej polityce klimatycznej bardzo potrzebną nową energię - stwierdził Marek Józefiak, rzecznik prasowy Greenpeace Polska.

- Pojawia się też pytanie w kontekście Polski. Skoro rząd Chin ogłosił już swój cel neutralności klimatycznej - ambitny w kontekście ich uwarunkowań - to w jakim świetle stawia to rząd Morawieckiego, który pomimo wsparcia ze środków unijnych na sprawiedliwą transformację, nie podpisał się nawet pod celem neutralności klimatycznej do 2050 roku. A przecież potrzeby są znacznie większe - cała Unia Europejska powinna być neutralna klimatycznie do 2040 roku - zauważył Józefiak.

"Bardzo zachęcający krok", ale są też przeszkody

- Zapowiedź Xi Jinpinga, że Chiny zamierzają osiągnąć neutralność węglową przed 2060 rokiem, jest ważną wiadomością. Im bliżej 2050 roku, tym lepiej - powiedział były wysłannik USA ds. klimatu Todd Stern, cytowany przez BBC. Stern zauważył jednak, że "samo osiągnięcie maksymalnego poziomu emisji przed 2030 rokiem nie wystarczy, aby wprowadzić Chiny na szybką ścieżkę niezbędną do osiągnięcia neutralności węglowej" - Ale ogólnie jest to bardzo zachęcający krok - przyznał Stern.

Sporą przeszkodą w realizacji celów ogłoszonych przez chińskiego przywódcę może być wciąż bardzo duży udział węgla w chińskim miksie energetycznym. W latach 2018-2019 Państwo Środka zwiększyło moce energetyczne rzędu 42,9 GW w oparciu o jednostki węglowe. Chiny budują również o wiele więcej elektrowni węglowych niż reszta świata razem wzięta.

"Financial Times" przypomina, że łączna moc elektrowni węglowych, których budowa już trwa albo właśnie się się rozpocznie osiągnie moc 148 GW, czyli tyle, ile moc wszystkich elektrowni zasilanych węglem w Europie.

