Założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej i europosłanka Janina Ochojska napisała do Grety Thunberg. Wyraziła swoje poparcie dla jej działań i wspomniała o wypowiedzi metropolity krakowskiego Marka Jędraszewskiego na temat młodej aktywistki.

Arcybiskup Marek Jędraszewski w wywiadzie dla Telewizji Republika , wyemitowanym w Boże Narodzenie mówił o ekologizmie. Hierarcha odniósł się do manifestu, podpisanego między innymi szwedzką działaczkę Gretę Thunberg, w którym jedną z tez ma być to, że patriarchat jest przyczyną globalnego ocieplenia.



"To powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w imię równości trzeba zerwać z całą tradycją chrześcijańską, bez której my - Europejczycy, nie zrozumiemy się, bo jesteśmy w niej wychowywani od tysiącleci" - odpowiedział duchowny.



"Ekologizm to zjawisko bardzo niebezpieczne, bo to nie jest tylko postacią nastolatki [Grety Thunberg - red.], to coś co się narzuca, a ta aktywistka staje się wyrocznią dla wszystkich sił politycznych, społecznych" - przekonywał.



"W Piśmie Świętym jest wyraźnie napisane 'czyńcie sobie ziemię poddaną'. Adam jest kimś, kto nazywa zwierzęta, a więc nad nimi panuje i nie znajduje wśród nich kogoś, kto byłby partnerem dla jego życia, dlatego otrzymuje małżonkę" - tłumaczył metropolita krakowski.

Do tych wypowiedzi arcybiskupa nawiązała Janina Ochojska we wpisie na Twitterze skierowanym do młodej ekolożki Grety Thunberg.



"Droga Greto, wspieram twoją działalność, ale wyobraź sobie, że arcybiskup Jędraszewski z Krakowa uważa cię za zmanipulowaną osobę, która przeczy Biblii" - napisała.



Dalej nawiązała do przywołanego przez hierarchę cytatu z Pisma Świętego. "Bóg powiedział: 'czyńcie ziemię poddaną, a nie" 'pozwólcie ją zniszczyć'" - zaznaczyła.