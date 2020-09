Sześcioro młodych aktywistek i aktywistów z Portugalii złożyło do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pozew przeciw 33 krajom, w tym przeciwko Polsce. Żądają ambitniejszych działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, których skutki dotykają zamieszkiwane przez nich regiony Portugalii.

Pozew do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka zdecydowało się złożyć sześcioro aktywistek i aktywistów - czworo nieletnich i dwójka młodych dorosłych. Wszyscy pochodzą z regionów, w których skutki zmian klimatu są mocno odczuwalne: w tym dystryktu Leiria, który został najsilniej dotknięty falą pożarów trzy lata temu. Wówczas żywioł zabił co najmniej 70 osób.

Problemem są jednak nie tylko pożary, ale i inne ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym upały. Pozywający powołują się na wyliczenia, według których obecny kurs ocieplenia klimatu może znacząco zwiększyć liczbę ofiar fal upałów: tych w latach 2071-2100 może być ich nawet 30-krotnie więcej niż obecnie.

Młodzi domagają się od 33 krajów ambitniejszych działań ograniczających emisje gazów cieplarnianych w celu zadbania o dobrostan fizyczny i psychiczny ludzi w przyszłości. Pomaga im w tym organizacja Global Legal Action Network (GLAN).

Wśród pozwanych znalazły się kraje UE, w tym Polska, a także Wielka Brytania, Rosja, Turcja, Norwegia, Szwajcaria oraz Ukraina. Przed sądem prawnicy zamierzają skupić się na dwóch obszarach: emisjach wewnątrz i poza granicami poszczególnych krajów.

Dlatego poruszona zostanie także kwestia emisji związanych z eksportowanymi paliwami kopalnymi, produkcją importowanych towarów, a także działalnością spółek, które siedziby mają na terenie pozwanych krajów.

- Przeraża mnie fakt, że rekordowe fale upałów, których doświadczyliśmy, to dopiero początek. Mamy bardzo mało czasu, by temu zapobiec. Dlatego musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zmusić rządy do należytej ochrony - powiedziała 20-letnia Catarina, jedna z pozywających.

- Jednym z naszych głównych celów jest przekonanie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, by nadał państwom członkowskim Rady Europy pilnie potrzebny kierunek do działania. Prawo do życia w środowisku bezpiecznym i zdrowym wymaga podjęcia wszelkich niezbędnych kroków, by zaradzić kryzysowi klimatycznemu - powiedział w oświadczeniu Marc Willers z London’s Garden Court Chambers, główny adwokat pozywających.

