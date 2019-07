W 139-letniej historii pomiarów tegoroczny czerwiec był najgorętszy ze wszystkich do tej pory - wynika z danych działającego przy NASA ośrodka Goddard Institute for Space Studies. Z kolei okres od stycznia do czerwca 2019 roku to jedno z najcieplejszych półroczy w historii.

Zdjęcie Upały, zdj. ilustracyjne /ARKADIUSZ ZIOLEK /East News

Według danych NASA, które analizuje serwis mashable.com, cieplej niż w pierwszym półroczu tego roku było jedynie w 2016 roku. Badania prowadzone są od 1880 roku.



NASA przewiduje, że 2019 rok będzie jednym z najgorętszych w historii. Tegoroczna temperatura z okresu od stycznia do czerwca była wyższa o 1,4 stopnia od średniego wzorca temperatury z końca XIX wieku.

Co więcej, w ciągu ostatnich 19 lat, 18 z nich zostało uznane za rekordowe pod względem wysokości temperatury. Pięć ostatnich lat plasuje się najwyżej w rankingu.

Zdjęcie Dane NASA / giss.nasa.gov /

