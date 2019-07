Ziemia ulega szybkiemu ociepleniu, a emisja gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności człowieka jest głównym czynnikiem wywołującym zmiany klimatu - wynika z oficjalnego stanowiska Polskiej Akademii Nauk w sprawie zmian klimatycznych.

Zdjęcie Jednym z efektów zmian klimatycznych sa topniejące lodowce, zdjęcie ilustracyjne / David Silverman / Contributor /Getty Images

"Podkreślamy, że to działalność człowieka jest dominującą przyczyną współczesnego ocieplenia klimatu, a nauka ma na to niezbite dowody" - napisano we wstępie.



Naukowcy z PAN postanowili przedstawić oficjalne i jednoznaczne stanowisko Akademii "w trosce o jakość debaty publicznej". "Media chętnie poruszają ostatnio temat zmian klimatu. Niestety nie zawsze w sposób rzetelny" - czytamy na stronie PAN.



Naukowcy przypominają deklarację Polskiej Akademii Nauk, Papieskiej Akademii Nauk oraz Narodowego Centrum Badań Naukowych, przyjętą 10 grudnia 2018 roku podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach.



Fragment ten przytaczamy w całości:



"Obecnie dysponujemy niepodważalnymi dowodami naukowymi na następujące zjawiska:

Ziemia ulega szybkiemu ociepleniu. Już obecnie średnia temperatura jest o 1 stopień Celsjusza wyższa w porównaniu z czasem sprzed gwałtownego rozwoju przemysłu.





Emisja gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności człowieka jest głównym czynnikiem wywołującym zmiany klimatu.





Wiele ze spowodowanych w ten sposób zmian już dziś ma negatywny wpływ na społeczeństwo i może pogłębić problemy społeczne.





Wciąż istnieje szansa na uniknięcie totalnego kryzysu klimatycznego. Jednak wraz z upływem czasu bardzo szybko się zmniejsza".

Dalej naukowcy zastrzegają, że rozwój ludzkości zostanie udaremniony, jeśli ta szansa przepadnie. Stosowanie paliw kopalnych, które w dużej mierze umożliwiły rozwój, może wówczas stać się przekleństwem.

Akademia przypomina także stanowisko Komitetu Geofizyki PAN, w którym również wskazano, że zwiększający się wzrost średniej temperatury Ziemi jest związany z emisją gazów cieplarnianych. Może on okazać się katastrofalny dla ludzkości. Geofizycy zauważają, że potrzeba solidnej współpracy na globalnym poziomie, by przeciwdziałać tym zagrożeniom. Chodzi m.in. o redukcję emisji gazów cieplarnianych i osiągnięcie neutralności węglowej w skali planety przed końcem XXI wieku.

Oficjalne stanowisko PAN w sprawie zmian klimatycznych dostępne jest TUTAJ .

