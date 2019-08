NOAA - amerykańska agenda rządowa zajmująca się prognozowaniem pogody - potwierdziła wcześniejsze wyniki badań instytucji europejskich, że tegoroczny lipiec był najcieplejszym miesiącem na naszej planecie od początku pomiarów meteorologicznych.

Zdjęcie Ekstremalna fala upałów nad Europą w lipcu /ESA / eyevine /East News

Z opublikowanych dziś danych wynika, że w wielu miejscach padały rekordy temperatur. Upały spowodowały susze, a także skurczenie się powłoki lodowej w Arktyce i na Antarktydzie do rozmiaru najmniejszego w historii.

Według naukowców z NOAA, w lipcu średnia temperatura była wyższa o 0,95 stopnia od średniej z XX wieku wynoszącej 15,8 stopnia, co czyni go najgorętszym lipcem od czasu rozpoczęcia pomiarów w 1880 roku. Poprzedni rekord wysokich temperatur należał do lipca sprzed trzech lat.



Cieplejszy od innych był nie tylko tegoroczny lipiec. Na podstawie danych z pomiarów od stycznia do lipca naukowcy twierdzą, że 2019 rok jest jak dotąd najgorętszym rokiem w części Ameryki Północnej i Południowej, Azji, Australii, Nowej Zelandii, południowej części Afryki i w zachodnich częściach wszystkich oceanów.



NOAA zajmuje się prognozowaniem pogody, a także ostrzeganiem przed burzami i innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi. Podlega bezpośrednio pod Departament Handlu Stanów Zjednoczonych.