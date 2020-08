Tom Cruise nie wysadzi mostu kolejowego na Dolnym Śląsku. Jest wpis do rejestru zabytków

Most w Dolinie Bobru chcieli wysadzić filmowcy kręcący kolejną część "Mission: Impossible". Przeciwko tym planom protestowali miłośnicy kolei i ekolodzy. Od wtorku 18 sierpnia obiekt jest w rejestrze zabytków, o czym zdecydował dolnośląski konserwator.

Zdjęcie Most nad Jeziorem Pilchowickim /Robert Neumann /Agencja FORUM

Dyskusja o przyszłych losach ponad stuletniego mostu toczy się od kilku miesięcy. W jego sprawie wypowiadał się między innymi wiceminister kultury Paweł Lewandowski. Uspokajał on, że obiekt będzie wysadzony w "ekologiczny" sposób. Obiecywał, że rzadkie ryby z Jeziora Pilchowickiego zostaną ocalone, a filmowcy przeniosą je do wielkiego basenu.



Reklama

Słowa te krytykowała Alicja Pawelec, ekspertka WWF Polska: - Nie ma technicznych możliwości, żeby przenieść wszystkie ryby w inne miejsce tak, by żadnej nie stała się krzywda. Żadne pieniądze i technologie tego nie załatwią - mówiła w rozmowie ze Smoglabem.



Sytuację wyjaśniła decyzja o wpisaniu wybudowanego w 1906 roku obiektu do rejestru zabytków. Poinformowała o niej wojewódzka konserwatorka Barbara Nowak. Jak podkreśliła, postanowienie ma rozwiać wątpliwości w sprawie mostu i zostało opublikowane ze względu na "ogromne zainteresowanie tematem i ogólnokrajową rangę sprawy".



Podziękowała również "wszystkim, którzy stanęli w obronie zabytku i wykazali się tym samym ogromną, bezprecedensową świadomością wartości dziedzictwa narodowego".



Do sprawy odniósł się również minister kultury Piotr Gliński, odpowiadając na interpelację posła Koalicji Obywatelskiej Franka Sterczewskiego. "Pojawiające się w przestrzeni publicznej obawy dotyczące rzekomych planów ingerencji w konstrukcję ponad stuletniego mostu w Pilchowicach są bezprzedmiotowe" - czytamy w dokumencie opublikowanym przez Glińskiego. Podkreślił on, że konstrukcja została objęta ochroną już w momencie rozpoczęcia starań o wpisanie jej do rejestru.



Decyzja na razie nie jest prawomocna - można się od niej odwołać. Z tej możliwości może skorzystać właściciel mostu, spółka PKP PLK.