Gigantyczne pożary pustoszą dżunglę amazońską. Najnowsze zdjęcia pokazują skalę zniszczeń.

Co roku, w okresie od lipca do października, dochodzi do pożarów w Amazonii. Ich przyczyną jest susza. Z drugiej strony jesteśmy świadkami "oczyszczania Amazonii" pod uprawy i pastwiska, czyli celowego wzniecania pożarów, na niespotykaną dotąd skalę. Stoją za nimi lokalni właściciele ziemscy i hodowcy bydła.