Reportaż "Samotność Adama" Izabeli Rak, wyemitowany w magazynie UWAGA, zyskał największe uznanie jurorów w drugiej edycji konkursu "Człowiek z pasją – Nagroda dziennikarska im. Zygmunta Moszkowicza".

Bohaterem reportażu Izabeli Rak jest niepełnosprawny intelektualnie 24-letni Adam. "Mieszka sam w rozpadającym się domu - bez wody, łazienki i podstawowych sprzętów domowych. Jego sytuację od lat zna miejscowa pomoc społeczna, jednak nie potrafiła mu pomóc" - czytamy w magazynie UWAGA.



"Trzeba było przypadkowej wizyty obcych ludzi, by Adam wreszcie miał co zjeść, co na siebie włożyć i do kogo się odezwać. Dzięki wolontariuszkom i autorce jego życie się poprawił" - mówił jeden z jurorów o reportażu Izabeli Rak.

Pani Iza jest reporterką magazynu Uwaga TVN, rozwija swoje kompetencje pod okiem przełożonego Marcina Borowskiego, producenta UWAGI, a jednocześnie szefa krakowskiego oddziału redakcji.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w piątek, 24 maja 2019 roku w Pałacu Krzysztofory w Krakowie. Jury przyznało również cztery wyróżnienia. Otrzymali je:

1. Paweł Kapusta za tekst "Proszę zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu" (Magazyn Wirtualnej Polski)

2. Łukasz Pilip za materiał "Nie mów mamie, że umieram" (Wysokie Obcasy)

3. Karol Wilczyński za tekst "Chrześcijanie z Chin szukali schronienia w Europie. Trafili na mur" (Deon.pl)

4. Damian Nowicki za materiał "Wybudzeni, czyli życie bez Jehowy" (Onet)

Prace zakwalifikowane do finału oceniło jury w składzie: Krzysztof Fijałek (Interia, przewodniczący jury), Monika Góralewska (TVN), Krzysztof Gurba (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Tomasz Jażdżyński (Gremi Media), Konrad Kruczkowski (Haloziemia.pl), Piotr Legutko (TVP Historia), Agnieszka Łopatowska (Interia), Agata Moszkowicz, Artur Potocki (Interia), Tadeusz Sołtys (RMF FM) i Piotr Trybalski (Fotografwpodrozy.pl). Lista wszystkich nominowanych w konkursie znajduje się na stronie www.

Konkurs "Człowiek z pasją" to sposób na uhonorowanie pamięci Zygmunta Moszkowicza, dziennikarza, redaktora i wykładowcy akademickiego, który z pasją angażował się w wychowanie młodych dziennikarzy.

Zygmunt Moszkowicz (1955-2017) był dziennikarzem z powołania. Realizował je m.in. w studenckim Radiu Centrum, Super Expressie" i Czasie Krakowskim, gdzie od 1990 r. pełnił funkcję sekretarza redakcji. Z Interią związany był niemal od samego jej początku, od 2000 r. Zaczynał jako redaktor serwisu Fakty, organizował pracę redakcji portalu. Był sekretarzem redakcji, dyrektorem serwisów informacyjnych, a następnie przez wiele lat zastępcą redaktora naczelnego i szefem zespołu wydawców strony głównej. Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, nie tylko ze współpracownikami na osiedlu Teatralnym - uczył dziennikarstwa na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie.

Partnerami gali "Człowiek z pasją - Nagroda dziennikarska im. Zygmunta Moszkowicza" portal Magiczny Kraków oraz Muzeum Krakowa.