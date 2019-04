Egzamin gimnazjalny 2019 - język polski, historia, WOS. Co będzie?

Co będzie na egzaminie gimnazjalnym 2019 z języka polskiego, historii i WOS-u? To pytanie, na kilka dni przed testami, zadaje sobie z pewnością niejeden uczeń. Poniżej przypominamy zadania i tematy, jakie pojawiły się na egzaminach w ubiegłym roku.

Zdjęcie Egzamin gimnazjalny 2019 startuje 10 kwietnia /Beata Zawrzel /Reporter

10 kwietnia, w pierwszy dzień egzaminów gimnazjalnych 2019, uczniowie sprawdzą swoją wiedzę z historii, wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego.

W ubiegłym roku na teście gimnazjalnym z historii pytania dotyczyły m.in. starożytnej Grecji i Rzymu, Polski w dobie unii z Litwą, aktu supremacji w Wielkiej Brytanii, społeczeństwa i ustroju Rzeczypospolitej Obojga Narodów, rozłamu w Kościele zachodnim, głównych cech monarchii parlamentarnej, I wojny światowej. Jedno z zadań zawierało ilustrację katedry gotyckiej. Uczniowie musieli odpowiedzieć, jaki to styl, z jakiego okresu pochodzi oraz co go charakteryzuje. Pojawił się też tekst źródłowy o św. Wojciechu.

Egzamin gimnazjalny z WOS-u zawierał z kolei pytania dotyczące: wyborów prezydenta RP, Parlamentu Europejskiego, głównych rodzajów podatków w Polsce (PIT, VAT, CIT) czy demokracji bezpośredniej.



Tutaj zobaczysz pełny arkusz CKE z historii i WOS-u wraz z odpowiedziami



Podczas egzaminu z języka polskiego w 2018 r. uczniowie musieli zapoznać się z tekstem źródłowym o godności człowieka oraz fragmentem"Tygrysa i róży" Małgorzaty Musierowicz. Pojawił się też wiersz Jonasza Kofty "Wyspa". W zadaniach, w których należało stworzyć krótką wypowiedź, gimnazjaliści musieli odpowiedzieć na pytanie: "Czy dążenie do skrótowości w codziennym komunikowaniu się jest zjawiskiem pozytywnym czy negatywnym?" i uzasadnić swoje stanowisko dwoma argumentami, odwołując się do tekstu źródłowego.

Uczniowie musieli też napisać charakterystykę bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru.

Zobacz pełny arkusz CKE wraz z odpowiedziami z języka polskiego

Egzamin gimnazjalny 2019. Szczegóły