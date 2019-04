O godzinie 9:00 rozpoczął się egzamin gimnazjalny 2019 z języków obcych na poziomie podstawowym. Druga cześć na poziomie rozszerzonym odbędzie się o godzinie 11:00. Najwięcej gimnazjalistów zdaje język angielski. Przypominamy, że tuż po godzinie 12:00 opublikujemy arkusz CKE z języka angielskiego wraz z proponowanymi odpowiedziami.

Zdjęcie Gimnazjaliści w Gimnazjum nr 1 w Zabrzu / Andrzej Grygiel /PAP

Egzamin z języka obcego przeprowadzany jest na dwóch poziomach. Najpierw odbywa się egzamin na poziomie podstawowym i trwa 60 minut. Po przerwie gimnazjaliści przystąpią do testu na poziomie rozszerzonym. Ta część również trwa 60 minut.

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla tych, którzy wybrali język, jakiego uczyli się również w szkole podstawowej. Mogą do niego przystąpić także pozostali gimnazjaliści, jeśli zechcą sprawdzić swoje umiejętności językowe.

Największa grupa gimnazjalistów - 88,9 - zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego na poziomie podstawowym (85,4 proc. przystąpi również do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym). Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym chce przystąpić 9 proc. gimnazjalistów (na poziomie rozszerzonym 2,2 proc.).

W naszym raporcie specjalnym Egzamin gimnazjalny 2019 opublikujemy arkusze CKE wraz z proponowanymi odpowiedziami. Tuż po godzinie 12:00 znajdziecie u nas arkusz z języka angielskiego - poziom podstawowy oraz arkusz z języka niemieckiego - poziom podstawowy wraz z proponowanymi rozwiązaniami, a tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz z języka angielskiego - poziom rozszerzony wraz z proponowanymi odpowiedziami.



Rozpoczęły się egzaminy gimnazjalne 1 18 Autor zdjęcia: Daniel Dmitriew Źródło: Agencja FORUM 18