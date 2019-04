Egzamin gimnazjalny 2019. Powtórka przed testami

Egzamin gimnazjalny 2019 rozpoczyna się już jutro. W trakcie ostatnich, gorączkowych przygotowań, podpowiadamy, co warto powtórzyć do testów. Zobacz, co pojawiło się na egzaminie gimnazjalnym w ubiegłym roku.

Egzamin gimnazjalny 2019 rozpocznie się 10 kiwetnia

10 kwietnia uczniowie najpierw napiszą egzamin gimnazjalny 2019 z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie (godz. 9.00), następnie przystąpią do egzaminu gimnazjalnego 2019 z języka polskiego (godz. 11.00).



Charakterystyka bohatera

W zeszłym roku gimnazjaliści na języku polskim musieli m.in. napisać charakterystykę bohatera literackiego, który kierował się najważniejszą dla siebie wartością, dokonując życiowego wyboru.

Co jeszcze warto powtórzyć z języka polskiego? Zobacz, co pojawiło się na egzaminie w ubiegłym roku



Problemy z chronologią historyczną

Jak informuje CKE, w ubiegłym roku sporą trudność na egzaminie z historii i WOS-u sprawiło uczniom zadanie nr 5, które sprawdzało umiejętność analizy tekstu i kompetencje z zakresu chronologii historycznej. Poprawnie wykonało je 37 proc. gimnazjalistów. Przedstawiamy je poniżej:



Zdjęcie / CKE /

Trudności podczas części matematyczno-przyrodniczej

11 kwietnia uczniowie zmierzą się z kolei z egzaminem gimnazjalnym 2019 z matematyki i przyrody (geografia, biologia, chemia, fizyka). Tutaj zobaczysz, co pojawiło się na testach w ubiegłym roku .

Według informacji CKE, w ubiegłym roku podczas egzaminu z zakresu przedmiotów przyrodniczych najwięcej kłopotów sprawiło uczniom zadanie nr 21. Rozwiązało je poprawnie 33 proc. uczniów. Poniżej prezentujemy treść zadania:



Zdjęcie / CKE /

Najtrudniejszym zadaniem z matematyki okazało się polecenie nr 21. Zadanie rozwiązało poprawnie tylko 6 proc. trzecioklasistów.



Zdjęcie / CKE /

Zadaniem uczniów było przedstawienie pełnego uzasadnienia, że dopisana liczba jest większa od 5. Musieli przedstawić analizę wszystkich możliwości dopisania czwartej liczby.