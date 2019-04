Egzamin gimnazjalny 2019. Przecieki? Uczniu, nie daj się oszukać!

Przecieki? Rozwiązania? Odpowiedzi? Gimnazjalisto, nie daj się oszukać! Co roku, gdy zbliża się egzamin gimnazjalny, w internecie pojawiają się fałszywe oferty, które rzekomo zawierają odpowiedzi do zadań. Oszuści żądają w zamian drobnych opłat w postaci przelewów czy wysyłania SMS-ów. Uważaj i nie daj się naciągnąć.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Fot. Piotr Mecik /East News

Egzamin gimnazjalny 2019 startuje już w tym tygodniu - potrwa od 10 do 12 kwietnia. Najpierw uczniów czeka egzamin z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugi dzień egzaminu gimnazjalnego 2019 to testy z zakresu matematyki ‎i przedmiotów przyrodniczych. Ostatniego dnia egzaminu gimnazjalnego 2019 uczniów czeka egzamin z języka obcego ‎nowożytnego (na poziomie podstawowym i rozszerzonym).‎

Centralna Komisja Egzaminacyjna każdego roku podkreśla, że nie ma możliwości, by arkusze egzaminacyjne wyciekły. Są one dostarczane do szkół w odpowiednio zabezpieczonych szafach albo sejfach. Te otwierane są dopiero przed samym egzaminem.