Mazowieckie kuratorium przedłuża termin na przynoszenie dokumentów do innych szkół przez absolwentów gimnazjów - dowiedział się reporter RMF FM. To efekt błędu, który we wprowadzaniu wyników egzaminu gimnazjalnego popełnili informatycy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Absolwenci gimnazjów na Mazowszu mają czas do poniedziałku do godz. 16:00 na dostarczenie do nowej szkoły swoich dokumentów. Pierwotnie termin miał minąć dzisiaj.

W specjalnym systemie na kontach 9 tys. uczniów z dysleksją pojawiły się błędne wyniki egzaminu z matematyki. Niektórzy dostali więcej, a inni mniej punktów. Powód to błąd informatyków Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Gimnazjaliści z Mazowsza dostali prawidłowe wyniki egzaminu z matematyki dziś, w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwem.

Tymczasem liczba otrzymanych punktów w tym roku jest szczególnie ważna, bo przez tzw. kumulację roczników szkoły są wyjątkowo oblegane. Podpisane właśnie zarządzenie Mazowieckiego Kuratora Oświaty oznacza, że uczniowie mają czas do poniedziałku, aby raz jeszcze - znając już swój prawdziwy wynik - przemyśleć, w których szkołach chcą kontynuować naukę.



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zamieściła na stronie internetowej przeprosiny dla uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół za wszystkie niedogodności związane z koniecznością dokonania korekty.

E-ocenianie egzaminów z matematyki wprowadzono w 2015 r. - najpierw w czterech komisjach egzaminacyjnych, a w kolejnych latach w całym kraju. Pozwoliło to nauczycielom na sprawdzanie prac w domach. Wcześniej egzaminatorzy, zwykle powołani do tego nauczyciele, poprawiali egzaminy w wyznaczonych szkołach. Teraz, za pośrednictwem specjalnego programu, dostają zeskanowane arkusze przez internet prosto do domów. System nie jest jednak połączony z systemami, w których okręgowe komisje zbierają wyniki.

