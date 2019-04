W środę 10 kwietnia, w trzeci dzień strajku nauczycieli, o godzinie 9.00 ma rozpocząć się egzamin gimnazjalny. Pierwsza część testu to część humanistyczna, która sprawdzi wiedzę z języka polskiego, historii i WOS-u. Do egzaminu przystąpi 350 tysięcy uczniów. Jak na egzamin wpłynie trwający od poniedziałku strajk? O problemach ze skompletowaniem komisji donoszono w Warszawie, Radomiu i Płocku.

Zdjęcie O godz. 9.00 ma rozpocząć się egzamin gimnazjalny /Adam Staskiewicz/ /East News

Przypominamy: zorganizowany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk rozpoczął się w szkołach. Do protestu przystąpiła też część nauczycieli z oświatowej "Solidarności". W strajku biorą też udział nauczyciele niezrzeszeni w żadnym ze związków. Według ZNP, we wtorek w strajku udział wzięło 74,29 proc. szkół i przedszkoli. Z kolei Ministerstwo Edukacji Narodowej podawało w poniedziałek, że protestuje 48,5 proc. szkół i placówek.

Reklama

Prezes ZNP Sławomir Broniarz pytany we wtorek o liczbę strajkujących nauczycieli odpowiedział, że "nawet, jeżeli przyjmiemy taką wersję bardzo ograniczoną, jest to liczba na poziomie 600 tys. osób".

Czy strajk wpłynie na mający rozpocząć się o godzinie 9.00 egzamin gimnazjalny? Dyrektor CKE Marcin Smolik zapewnił we wtorek, że ze strony jego instytucji wszystko jest gotowe do przeprowadzenia egzaminów. "Z naszej strony wszystko, jak co roku, jest już gotowe" - mówił.

Jak podaje RMF FM - nie powinno być problemów z przeprowadzeniem egzaminów w województwie kujawsko-pomorskim. Największe kłopoty ze skompletowaniem komisji były w szkołach w Inowrocławiu i Grudziądzu. Kuratorium oświaty uspokaja jednak, że nie będzie problemów.



W województwach warmińsko-mazurskimi podlaskim egzaminy nie są zagrożone.



Najwięcej problemów ze skompletowaniem komisji egzaminacyjnych mieli dyrektorzy szkół na Mazowszu. O poranku pod znakiem zapytania jest przeprowadzenie egzaminu w Płocku, Radomiu i Warszawie.

W Płocku, w jednej dużej szkole z dwunastoma klasami gimnazjum, do późna trwało szukanie zastępstwa do komisji egzaminacyjnych. Kuratorium nie ma o poranku sygnału, że gdzieś komisja nie została skompletowana. Tak samo jest w Radomiu.

W Warszawie egzamin może się nie odbyć w dwóch szkołach, ale to sygnały od rodziców, nie od dyrektorów - informuje RMF FM. Prezydent Rafał Trzaskowski zapewniał, że wszędzie udało się zapełnić lukę i skompletować komisje egzaminacyjne.

A jak wygląda sytuacja w Poznaniu? Problem z przeprowadzeniem egzaminów może mieć kilka szkół, w których nie udało się skompletować komisji egzaminacyjnych. Placówki są jednak formalnie gotowe - podaje RMF.



Egzaminy na pewno odbędą się dziś w Pile, Kaliszu, Koninie, Gnieźnie i Lesznie.

Szefowa Nowoczesnej na Twitterze:



Podczas tegorocznej sesji egzaminu gimnazjalnego - tak jak w latach ubiegłych - każdego dnia uczniowie otrzymają do rozwiązania dwa bloki zadań - pierwszy o godzinie 9., drugi o godzinie 11. Pomiędzy nimi będzie przerwa.

Uczniowie jako pierwszy dostaną blok zadań z historii i wiedzy o społeczeństwie. Na ich rozwiązanie będą mieli 60 minut (uczniowie z dysleksją 80 minut). Drugi blok będzie zawierał zadania z języka polskiego. Na ich rozwiązanie gimnazjaliści będą mieli 90 minut (dyslektycy 135 minut).

Powodzenia gimnazjalistom życzy Centralna Komisja Egzaminacyjna.