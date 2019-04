Egzamin gimnazjalny 2019. Matematyka arkusz CKE i odpowiedzi

Matematyka to z nią na egzaminie gimnazjalnym 2019 od godziny 11:00 mierzyli się uczniowie. Egzamin trwał 90 minut. Poniżej, tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE matematyka wraz z proponowanymi odpowiedziami. Bądźcie z nami!

Arkusz egzaminacyjny na tegorocznym egzaminie gimnazjalnym zawierał 23 zadania, w większości były to zadania zamknięte wyboru wielokrotnego, w których należało wybrać jedną z podanych odpowiedzi. W arkuszu CKE były także zadania typu prawda/fałsz. Zadania otwarte wymagały od gimnazjalistów samodzielnego sformułowania rozwiązania.

Do egzaminu przystąpiło ponad 350 tys. uczniów klas III gimnazjum. Mimo trwającego strajku nauczycieli, egzamin gimnazjalny 2019 udało się przeprowadzić we wszystkich szkołach. "Wszystkie szkoły przystąpiły do egzaminów, nawet w szkołach w których były wczoraj kłopoty, egzaminy są przeprowadzane" - powiedziała minister edukacji narodowej na czwartkowej konferencji prasowej.



Minister edukacji zapewniła jednocześnie, że szkoły są gotowe na to, by w piątek przeprowadzić egzaminy z języków obcych. "Jesteśmy gotowi także na poniedziałek"- zapowiedziała Anna Zalewska. Wówczas rozpocznie się egzamin ósmoklasisty.



Egzamin gimnazjalny 2019. Matematyka - arkusz i odpowiedzi

Poniżej tuż po godzinie 14:00 opublikujemy arkusz CKE z matematyki wraz z proponowanymi rozwiązaniami. Wczoraj odbyła się pierwsza cześć egzaminu gimnazjalnego. Arkusze CKE z proponowanymi rozwiązaniami znajdziecie w naszym raporcie specjalnym Egzamin gimnazjalny 2019. Arkusze (zobacz tutaj)

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2019. MATEMATYKA - ARKUSZ CKE (wkrótce do pobrania tutaj)



