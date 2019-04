O godzinie 9.00 dla ponad 377 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół w kraju rozpocznie się egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Środa jest jednocześnie dziesiątym dniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli. Czy egzaminy przebiegną bez problemów? Zapraszamy na naszą relację na żywo.

Zdjęcie Ósmoklasiści mierzą się w środę z językiem obcym /Maciej Kosycarz/KFP/REPORTER /Reporter

Rzeczniczka PiS Beata Mazurek była pytana w Polsat News o inicjatywę prezydenta Andrzeja Dudy ws. rozmów z nauczycielami. Jak zaznaczyła, propozycja prezydenta jest "ciekawa".

Reklama

"Ale poczekajmy na to, co powie w czwartek premier Mateusz Morawiecki, bo wydaje mi się, że propozycja, o której mówił premier Morawiecki jest nieco szersza od tego, co mówił pan prezydent. Z tego, co wiem strona rządowa chce zaproponować rozmowy nt. okrągłego stołu w szerszej formule niż tylko członkowie należący do RDS, to mają być (też) eksperci, organizacje pozarządowe z tego, co wstępnie słyszałam" - powiedziała Mazurek.

"Co powie pan nauczycielom pańskich dzieci, którzy strajkują?" - pytał szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego w Porannej rozmowie RMF FM Robert Mazurek.

"Mają prawo upominać się o wyższe pensje" - stwierdził Brudziński. "Chciałem podziękować za przeprowadzenie egzaminów. Szacunek. Strajk nie może być kosztem traumy i lęku" - dodał.

Dworczyk pytany był również, na czym ma polegać różnica między formułą obowiązującą do teraz, a okrągłego stołu.

"Szanujemy propozycję pana prezydenta, natomiast to, nad czym my pracujemy, to jest o wiele szersza formuła, która skupi bardzo wiele środowisk ekspertów, bo tylko właśnie w takim dużym, szerokim gronie będziemy mogli zmierzyć się z tak poważnym wyzwaniem, jak reforma systemu oświaty. W ramach oczywiście osób zaproszonych przez rząd do rozmowy, do okrągłego stołu, będą przedstawiciele RDS, przedstawiciele pana prezydenta, ale potrzeba, żeby byli również rodzice, samorządowcy, również szereg środowisk eksperckich, bo - tak jak powiedziałem - to jest niezwykle poważne wyzwanie" - wyjaśnił.

We wtorek w Kole prezydent poinformował, że spotkał się z szefową RDS Dorotą Gardias i zgodził się z jej propozycją, by okrągły stół ws. oświaty odbył się "w formule rozszerzonej RDS". Zadeklarował także, że jest gotów udostępnić na obrady Belweder.

Odnosząc się do wypowiedzi prezydenta w środę w Polskim Radiu 24 szef KPRM Michał Dworczyk, podkreślił, że rząd "oczywiście docenia wszystkie inicjatywy". "Natomiast ta formuła okrągłego stołu będzie o wiele, wiele szersza niż rozmowa na forum Rady Dialogu Społecznego" - powiedział.

Już po godz. 13.00 zapraszamy na Interię. W naszym raporcie specjalnym Egzamin ósmoklasisty 2019 zamieścimy arkusze CKE z języka angielskiego i języka niemieckiego wraz z odpowiedziami. Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centralna Komisja Egzaminacyjna życzą ósmoklasistom powodzenia.



Jak dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM, z powodu strajku nauczycieli nawet kilkanaście szkół w Warszawie może mieć problemy z przeprowadzeniem rad klasyfikacyjnych przed maturą. Posiedzenie takiej rady oraz jej uchwała są niezbędne, by licealiści zostali dopuszczeni do egzaminu dojrzałości. Problemy występują m.in. w XXXIV LO im. Cervantesa w Warszawie.

Kiedy zakończy się strajk nauczycieli? Rozmowy między związkowcami a rządem zostaną wznowione w czwartek 18 kwietnia, natomiast na przyszły tydzień zapowiedziano okrągły stół w sprawie oświaty.



Największa grupa ósmoklasistów (94,98 proc.) zadeklarowała przystąpienie do egzaminu z języka angielskiego. Drugim najczęściej wybieranym językiem jest niemiecki. Do egzaminu z tego języka przystąpi 4,54 proc. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej. Do egzaminu z pozostałych języków obcych (tj. francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego) przystąpi łącznie 0,48 proc. ósmoklasistów. Wynik egzaminu uczniowie poznają 14 czerwca.

W poniedziałek uczniowie VIII klas szkół podstawowych pisali pierwszą z trzech części egzaminu - egzamin z języka polskiego, a we wtorek drugą - egzamin z matematyki. W środę ósmoklasiści zmierzą się z językiem obcym.

Przypomnijmy: egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest po raz pierwszy. Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.