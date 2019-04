Dla ponad 377 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół w kraju we wtorek o godzinie 9.00 rozpocznie się egzamin ósmoklasisty z matematyki. Wtorek jest jednocześnie kolejnym, dziewiątym dniem ogólnopolskiego strajku nauczycieli.

- Nie mam informacji w ilu szkołach nie odbędą się rady klasyfikacyjne. Rośnie liczba szkół, która tego procesu nie przeprowadzi - mówi szef ZNP.



- Problemem dla rządu nie jest to, kto te egzaminy przeprowadzi. Problemem rządu jest to, kto te egzaminy sprawdzi - mówi Broniarz.



- Tworzenie aktu prawnego, który zaraz po egzaminie traci ważność jest psuciem prawa - mówi Sławomir Broniarz. - Bez nauczycieli egzaminy przyjmują kuriozalną postać. Zwracaliśmy, że uprawnienia pedagogiczne może mieć osoba skazana - powiedział szef ZNP pytany o to, czy minister Zalewska wytrąciła im argument z ręki.



- ZNP od 2011 roku mówił, że szkoła wymaga poprawy, ale nie w sensie strukturalnym, godzin, bo to powoduje zwolnienia wśród nauczycieli - stwierdza.

- Użyję mocnego określenia - dramatem polskiego systemu edukacji jest nieustanność jej reformowania - mówi Broniarz. Dodał, że po reformie edukacji wprowadzonej przez minister Annę Zalewską trzeba będzie "posprzątać".



-W bitwie pod Grunwaldem też nie brałem udziału, a trochę o niej wiem - mówi Sławomir Broniarz na antenie TVN24 odpowiadając Beacie Szydło, która zarzuciła mu, że od ponad 20 lat nie uczy w szkole

"Trzeba doinwestować nauczycieli. Zawód nauczyciela to nie może być wieczny wolontariat. My proponujemy 3500 zł dla początkującego nauczyciela. Aż do 7 tys. dla najlepszych" - powiedział w "Polsat News" Robert Biedroń.

O protestach nauczycieli mówił także wicemarszałek Senatu Adam Bielan w Poranku Radia TOK FM.



Związek Nauczycielstwa Polskiego odpowiedział na słowa Beaty Szydło o podwyżce wynagrodzenia dla nauczyciela dyplomowanego o 700 zł, które padły w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN 24.

"Nieprawda, ta podwyżka - 5% w styczniu oraz 9,6% we wrześniu - wyniesie łącznie od 295 zł (stażysta) do 404 zł (dyplomowany) netto" - napisano na Twitterze ZNP.



EN życzy powodzenia uczniom zdającym dziś egzamin z matematyki.



- Pan Broniarz 24 lata temu był nauczycielem i powinien sobie to przypomnieć - mówi Szydło.



-Wielu nauczycieli rezygnuje z protestu, za co im bardzo dziękuję. To są bohaterowie tych dni. Natomiast ZNP i jej szef niepotrzebnie podgrzewa atmosferę - mówi Beata Szydło.



- Jestem przekonana, że wszyscy maturzyści zostaną dopuszczeni do matury - stwierdziła wicepremier w rozmowie z Konradem Piaseckim.



- Musimy patrzeć realnie, jakie są możliwości budżetowe. Przyspieszamy podwyżkę przyszłoroczną. Natomiast w ciągu 2-3 lat dochodzimy do znaczących wzrostów wynagrodzeń - uważa była premier.

- Złożyliśmy ofertę nauczycielom. Druga część porozumienia dotyczy wzrostu wynagrodzenia. To jest realne - dodaje Szydło.



Beata Szydło po raz kolejny zachęciła też nauczycieli do przerwania strajku. "Chcemy, żeby nauczyciele zarabiali lepiej" - powiedziała Szydło wielokrotnie podkreślając, że rozpoczął się program wprowadzania podwyżek dla nauczycieli.

- Powinna być osoba, która będzie za edukację odpowiadała. Na razie minister Zalewska jest gotowa w tych pracach uczestniczyć - powiedziała Beata Szydło pytana o obecność nowego ministra edukacji podczas obrad okrągłego stołu.

- Uważam, że usiąść przy nim powinni wszyscy, także przedstawiciele opozycji. Będziemy mówić o formule okrągłego stołu. Gdybym to ja miała decydować, to chciałabym, żeby była opozycja - mówi Szydło na antenie TVN24.



Jej zdaniem - okrągły stół powinien polegać na kilkutygodniowych pracach grup roboczych zrzeszających ekspertów. Zapowiedziała, że



"Pan premier zapowiedział, ze będzie patronem okrągłego stołu. Jeżeli zostanie przyjęta formuła wielotygodniowe spotkania grup roboczych z zewnętrznych ekspertów" - mówi Szydło. "Pan premier mówiąc, że jest patronem daje jasny sygnał, że cały rząd jest zaangażowany" - dodała.

Wicepremier Beata Szydło w porannej "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 zapowiedziała rozmowę o okrągłym stole podczas najbliższego posiedzenia rządu.



Po raz pierwszy zdawali egzamin ósmoklasisty 1 14 Uczniowie szkoły nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie przed rozpoczęciem egzaminu. Dla ponad 377 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół w kraju, rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Przeprowadzany jest po raz pierwszy w historii. Autor zdjęcia: Wojciech Pacewicz Źródło: PAP 14

Do kuratoriów oświaty wpływają skargi od rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli. Rodzice najczęściej zgłaszają brak możliwości zapewnienia dziecku opieki, pytają o przebieg tegorocznych matur i o realizację programu nauczania w szkołach.



Prezes ZNP Sławomir Broniarz w poniedziałek po raz kolejny zaapelował do premiera Mateusza Morawieckiego o natychmiastowe spotkanie. Premier zapowiedział zorganizowanie po świętach Wielkiejnocy okrągłego stołu na temat edukacji.



Premier pytany, dlaczego okrągły stół będzie dopiero po świętach, przypomniał: "Teraz przed świętami odbywają się egzaminy, do środy są egzaminy w szkołach podstawowych. Bardzo apeluję, żeby ten drugi i trzeci dzień odbył się bez przeszkód".

Wtorek to kolejny dzień rozpoczętego 8 kwietnia ogólnopolskiego strajku nauczycieli, zorganizowanego przez Związek Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych strajk w szkołach. Przystąpiła do niego też część nauczycieli z oświatowej Solidarności i nauczyciele niezrzeszeni w związkach.



Wynik egzaminu - uczniowie poznają go 14 czerwca - wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej. Zaświadczenia o wynikach wraz ze świadectwem szkolnym otrzymają w dniu zakończenia roku szkolnego, czyli 21 czerwca.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany jest po raz pierwszy. Jego wprowadzenie jest konsekwencją reformy edukacji - wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.

We wtorek uczniowie VIII klas szkół podstawowych będą pisać drugą z trzech części egzaminu ósmoklasisty - egzamin z matematyki. W środę czeka ich egzamin z języka obcego.