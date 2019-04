Egzamin ósmoklasisty 2019. Arkusz CKE i odpowiedzi na Interii

Ósmoklasiści w całej Polsce punktualnie o godz. 9:00 rozpoczną drugi dzień egzaminu ósmoklasisty 2019. Dziś uczniowie będą rozwiązywać zadania z matematyki. Tuż po godz. 13:00 opublikujemy na Interii arkusz CKE z matematyki i nieoficjalne odpowiedzi. Zapraszamy!

Zdjęcie Ostatnie chwile przed egzaminem ósmoklasistów w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi / Grzegorz Michałowski /PAP

Egzamin ósmoklasisty 2019 odbywa się w trakcie trwającego już ponad tydzień strajku nauczycieli. Minister edukacji narodowej Anna Zalewska poinformowała wczoraj, że mimo trwającego protestu, pierwszy dzień egzaminu przebiegł bez zakłóceń.

Sprawdzian pisze łącznie 377 tys. uczniów z prawie 13 tys. szkół w Polsce.

Egzamin ósmoklasisty - matematyka. Więcej zadań otwartych

Dzisiaj, podczas drugiego dnia egzaminu ósmoklasisty 2019, sprawdzana będzie wiedza uczniów z matematyki. Egzamin potrwa 100 minut. W tym czasie ósmoklasiści będą rozwiązywać zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte.

Dyrektor CKE Marcin Smolik poinformował, że w porównaniu z egzaminem gimnazjalnym uczniowie mogą się spodziewać większej liczby zadań otwartych.

"Zadania otwarte to zadania, gdzie trzeba przedstawić pełny tok rozumowania, ten tok zapisać, sformułować w języku matematyki. To są bardzo ważne umiejętności" - dodał.



Już dziś chwilę po godz. 13:00 zapraszamy na Interię. W naszym raporcie specjalnym EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019 opublikujemy arkusz CKE i odpowiedzi z matematyki zaproponowane przez naszego eksperta.



Wynik wpłynie na przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

Przypomnijmy, że egzamin jest obowiązkowy dla wszystkich uczniów klas VIII szkół podstawowych. Wynik egzaminu ósmoklasisty wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadgimnazjalnej.

Jeśli z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych uczeń nie przystąpił do egzaminu w dniach 15-17 kwietnia, to będzie go pisał w drugim terminie - na początku czerwca.



