Egzamin ósmoklasisty 2019. Arkusz i odpowiedzi na Interii

Ósmoklasiści po raz pierwszy napiszą w tym roku egzamin ósmoklasisty. Testy rozpoczynają się już dziś i potrwają trzy dni (15-17 kwietnia). Pierwszego dnia uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego, który startuje już o godz. 9:00. Po zakończonym egzaminie zapraszamy na Interię. Po godz. 13:00 opublikujemy arkusz CKE z języka polskiego wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Bądźcie z nami!

Zdjęcie Egzamin ósmoklasisty 2019 rozpoczyna się w poniedziałek, 15 kwietnia /Darek Delmanowicz /PAP

Egzamin ósmoklasisty - podobnie jak egzamin gimnazjalny - jest obowiązkowy. Musi do niego przystąpić każdy uczeń, aby ukończyć szkołę.

W 2019 r. do egzaminu ósmoklasisty przystąpi ponad 377 tys. uczniów z prawie 12,7 tys. szkół.

Egzaminacyjny maraton

Pierwszego dnia - 15 kwietnia - uczniowie napiszą egzamin z języka polskiego. Rozpoczyna się on o godz. 9:00 i potrwa 120 minut.



Drugiego dnia - 16 kwietnia - uczniowie zmierzą się z królową nauk - matematyką. Na rozwiązanie zadań będą mieli 100 minut.



Ostatniego, trzeciego dnia egzaminów - 17 kwietnia - napiszą test z języka obcego nowożytnego, który potrwa 90 minut. Ósmoklasiści muszą wybrać ten język, którego uczą się w szkole. Może to być: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.

Egzamin ósmoklasisty 2019 - arkusze i odpowiedzi

Ósmoklasisto, codziennie po zakończonym egzaminie zapraszamy na Interię. W naszym raporcie specjalnym EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019 będziemy publikować arkusze CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Zapraszamy!



Już dziś po godz. 13:00 arkusz z języka polskiego wraz z nieoficjalnymi rozwiązaniami. Bądźcie z nami!

Od 2022 r. zmiany

Taką formę egzamin ósmoklasisty będzie miał do 2021 r. Od 2022 r. ósmoklasiści będą pisać testy z czterech przedmiotów obowiązkowych. Do języka polskiego, matematyki i języka obcego dołącz dołączy jeszcze jeden przedmiot do wyboru. Uczeń będzie mógł wybrać spośród: biologii chemii, fizyki, geografii lub historii.



Drugi termin egzaminu ósmoklasisty 2019 dla tych, którzy nie mogą zdawać go w kwietniu, wyznaczono na 3-5 czerwca.



Wyniki egzaminu ósmoklasisty 2019 zostaną ogłoszone 14 czerwca. Zaświadczenie z wynikami uczniowie otrzymają 21 czerwca.