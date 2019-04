O godz. 9:00 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty 2019. Dziś uczniowie piszą sprawdzian z języka polskiego. To pierwszy tego typu egzamin w historii. Przystępuje do niego ponad 377 tys. uczniów klas VIII szkół podstawowych. Tuż po godzinie 13:00 w naszym raporcie specjalnym Egzamin ósmoklasisty 2019 opublikujemy arkusz CKE z języka polskiego oraz proponowane odpowiedzi. Bądźcie z nami!

Zdjęcie O godz. 9:00 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty 2019 /Krzysztof Kaniewski /Reporter

Egzamin ósmoklasisty jest kolejnym sprawdzianem, który odbywa się w cieniu strajku nauczycieli. Poniedziałek to już ósmy dzień protestu pedagogów i pracowników oświaty. Z informacji MEN wynika jednak, że we wszystkich szkołach sprawdzian ósmoklasisty powinien się dziś odbyć bez zakłóceń. W ubiegłym tygodniu podczas egzaminu gimnazjalnego 2019 problemy z przeprowadzeniem testów miały trzy szkoły.

Egzamin ósmoklasisty to pierwszy tego typu egzamin w historii. Jest on konsekwencją reformy edukacji i wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.



Egzamin ósmoklasisty 2019. Trzydniowy maraton

W pierwszy dzień egzaminu ósmoklasisty 2019 uczniowie mierzą się z językiem polskim. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00 i potrwa 120 minut.

We wtorek uczniów klas VIII czeka sprawdzian z matematyki. Na rozwiązanie zadań będą mieli 100 minut.

W środę odbędzie się egzamin z języka obcego nowożytnego. Każdy ósmoklasista musi wybrać ten język, którego uczy się w szkole podstawowej. Może to być: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski. Egzamin potrwa 90 minut.

Arkusze rozwiązywane przez uczniów są kodowane. Będą je sprawdzać egzaminatorzy z okręgowych komisji.

Warunek ukończenia podstawówki

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie przystąpił do egzaminu dzisiaj, będzie go pisał w drugim wyznaczonym terminie - 3, 4 i 5 czerwca.

Wynik egzaminu ósmoklasisty 2019 uczniowie poznają go 14 czerwca.