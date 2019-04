Rozpoczęły się ostatnie testy w ramach egzaminu ósmoklasisty 2019. Ponad 377 tys. uczniów o godz. 9:00 przystąpiło do egzaminu z języka obcego. Najczęściej wybierany był język angielski, a następnie język niemiecki. Już po godz. 13:00 zamieścimy na Interii arkusze CKE z języka angielskiego i niemieckiego wraz z odpowiedziami. Zapraszamy!

Zdjęcie Ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty 2019 /Wojciech Pacewicz /PAP

W ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty 2019 uczniowie muszą wykazać się znajomością języków obcych. Egzamin rozpoczął się o godz. 9:00. Na rozwiązanie zadań ósmoklasiści mają 90 minut.

Reklama

Uczniowie musieli wybrać na egzaminie ten język, którego uczą się w szkole podstawowej. Mógł to być: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński lub włoski.



W arkuszu znajdują się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Jak informuje CKE, wśród zadań zamkniętych będą np. zadania wielokrotnego wyboru, zadania typu prawda-fałsz oraz zadania na dobieranie.



Podczas rozwiązywania arkusza z języka obcego każdy ósmoklasista musi wykazać się m.in.: rozumieniem ze słuchu, znajomością funkcji językowych, rozumieniem tekstów pisanych i znajomością środków językowych. W zadaniu pisemnym uczeń musi stworzyć wypowiedź pisemną na zadany w poleceniu temat.

Ósmoklasisto, po zakończonych egzaminach zapraszamy na Interię! Już dziś, tuż po godz. 13:00, w naszym raporcie specjalnym EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2019 zamieścimy arkusze CKE z języka angielskiego i języka niemieckiego wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów.



Arkusz CKE z języka polskiego i odpowiedzi znajdziesz tutaj (kliknij)



Arkusz CKE z matematyki i odpowiedzi znajdziesz tutaj (kliknij)

Po raz pierwszy zdawali egzamin ósmoklasisty 1 14 Uczniowie szkoły nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie przed rozpoczęciem egzaminu. Dla ponad 377 tys. uczniów VIII klas szkół podstawowych z 12,7 tys. szkół w kraju, rozpoczął się egzamin ósmoklasisty. Przeprowadzany jest po raz pierwszy w historii. Autor zdjęcia: Wojciech Pacewicz Źródło: PAP 14

Egzamin ósmoklasisty 2019 w cieniu strajku

Trwający od poniedziałku egzamin ósmoklasisty 2019 był pierwszym w historii. Wprowadzono go do systemu edukacji w wyniku reformy i wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Pomimo trwającego strajku nauczycieli, wszystkie egzaminy udało się przeprowadzić bez przeszkód i zakłóceń.



Drugi termin egzaminu ósmoklasisty 2019 dla tych, którzy nie mogli zdawać go w kwietniu, wyznaczono na 3-5 czerwca.

Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe i stanowi warunek ukończenia szkoły podstawowej. Wyniki swojej pracy uczniowie poznają 14 czerwca.